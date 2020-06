Regno Unito, uomo armato di coltello al parco di Forbury: diversi feriti, forse vittime. Caccia all'uomo

Un uomo armato di coltello ha attaccato alcune persone all'interno dei giardini Forbury a Reading, una città alla periferia ovest di Londra. Almeno 11 persone sarebbero rimaste ferite, ma si temono vittime, forse 3. L'aggressore, poi, è fuggito facendo perdere le proprie tracce. E' in corso la caccia all'uomo.

La zona è stata isolata e i feriti soccorsi. Sul posto oltre alla polizia e alle ambulanze sono stati fatti arrivare anche due elicotteri. Al momento non vi sono altre notizie.

We are aware of reports of an incident in Forbury Gardens, Reading.

Officers are on the scene and investigating the incident.

— Thames Valley Police (@ThamesVP) June 20, 2020