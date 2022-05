Regina Elisabetta riappare (a sorpresa) in pubblico dopo il forfait al Queen's speech: accolta alla parata con standing ovation

Standing ovation al Royal Windsor Horse Sho per la Regina Elisabetta, riapparsa a sorpresa in pubblico. La 96enne aveva dovuto rinunciare all'apertura del Parlamento martedì scorso per problemi di deambulazione. È stata la prima volta in 59 anni che Sua Maestà non ha partecipato e solo la terza volta che non ha aperto il Parlamento nei suoi 70 anni di regno. Un sollievo per il Regno Unito.

La regina è apparsa felice quando il suo cavallo Balmoral Leia è stato nominato vincitore dell'evento Highland Class 64 e poi campione supremo. Nonostante le preoccupazioni per la sua salute, è apparsa in forma e ha trascorso quasi un'ora sul ring della parata vicino alla sua casa di Windsor Castle, intrattenendosi a lungo con l'addestratrice di cavalli da corsa in pensione Henrietta Knight.

La Regina, nota amante dei cavalli, ha partecipato allo spettacolo per assistere alle gare del suo pony Balmoral Leia. Ha preso posto nel palco reale insieme al Principe Edoardo e a Sophie, Contessa di Wessex, tra le ovazioni della folla. È apparsa rilassata, sorridendo e ridendo, mentre a pochi metri di distanza decine di fotografi cercavano di catturare il momento. Avrebbe dovuto partecipare all'inaugurazione dello Stato, ma ha preso la difficile decisione di lasciare il posto al Principe Carlo, 72 anni, dopo una conversazione con gli assistenti.

