La regina Elisabetta e i regali di Natale: ecco i doni per royal family e staff

La regina Elisabetta e i regali di Natale ai membri della royal family e i dipendenti. È tempo di doni anche a Buckingham Palace e per Sua Maestà la lista è lunga. Marito, figli e nipoti (a cui dallo scorso anno si è aggiunta anche Meghan Markle) e tutti coloro che lavorano al suo servizio. Ma cosa regala Elisabetta ai parenti e allo staff?

LEGGI ANCHE Meghan Markle, abito estivo e pancione alla casa di riposo. E lei scherza: «Sembro molto incinta»

Come riporta Reader’s Digest, ai dipendenti la regina regala ogni anno un buono da spendere nella maggior parte dei negozi di Londra. La somma va in base all'anzianità di servizio. Non è tutto. Sua Maestà omaggerebbe i collaboratori anche con tre porzioni di pudding (il dolce tipico di Natale), accompagnate da un biglietto di auguri firmato da lei e dal principe Filippo. Nei biglietti per i parenti la regina si firmerebbe Lilibeth, in quelli per gli amici Elisabeth, in quelli per i dipendenti Elizabeth R.

Per quanto riguarda i regali tra parenti, la royal family fa riferimento a un'antica tradizione goliardica creata dalla Regina Vittoria e dal marito Alberto di Sassonia-Coburgo-Gotha, il ​Christmas at Sandringham.

L'evento consiste nello scambarsi doni spiritosi e low cost. Lo scorso anno Meghan avrebbe regalato a Harry il kit per costruire la fidanzata ideale e Kate a William un cappello con una chioma fluente rossa, per prenderlo in giro sul suo principio di calvizie. Insomma, humor inglese for Christmas.

Ultimo aggiornamento: 19 Dicembre, 08:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA