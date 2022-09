Regina Elisabetta, il primo ministro canadese Trudeau canta i Queen in hotel a Londra, pioggia di critiche: «Irrispettoso»

Avrebbe dovuto osservare il lutto e quindi il silenzio, non cantare "Bohemian Rapsody" dei Queen due giorni prima del funerale della regina Elisabetta. Queste in sostanza le critiche che stanno piovendo su Justin Trudeau dopo un video diffuso sui social che mostra il premier canadese mentre canta accanto a un pianoforte in un hotel di Londra, due giorni prima del funerale della regina. Lo scrive la Bbc online.

Nel video, il premier è ripreso in abiti casual all'hotel Corinthia, dove alloggiava la delegazione canadese che ha preso parte ai funerali di Elisabetta II, mentre canta Bohemian Rhapsody dei Queen. Al pianoforte Gregory Charles, musicista del Quebec insignito dell'Ordine del Canada. Lui suonava nella hall dell'hotel e alcuni membri della delegazione canadese e Trudeau si sono uniti a lui. Charles ha dichiarato al quotidiano canadese Globe and Mail che è stato "molto divertente", che il momento gli ha ricordato i funerali caraibici in cui si mescolano momenti cupi e momenti di celebrazione della vita. Elisabetta II era il capo di Stato del Canada e Trudeau ha decretato il 19 settembre giornata di lutto nazionale nel Paese. Per la sua esibizione, il premier è stato accusato di mancanza di rispetto da alcuni commentatori canadesi e dall'opinione pubblica.

«Imbarazzante», ha scritto Andrew Coyne, editorialista del Globe and Mail, su Twitter. «È il primo ministro, in un luogo pubblico, alla vigilia dei funerali della regina. Ed è così che si comporta?», aggiunge.

Vivian Bercovici, ex ambasciatrice canadese in Israele, ha dichiarato: «È il nostro capo di Stato che rappresenta il Canada in una settimana di lutto per la regina. Non è una cosa personale nei suoi confronti, ma Justin dovrebbe crescere». Secondo altri invece, la vicenda è stata ingigantita. «Sta... cantando. Di tutte le cose imbarazzanti che Justin Trudeau ha detto e fatto, questa non è al primo posto», scrive Emmett Macfarlane, professore associato di scienze politiche all'Università di Waterloo, in Ontario.

«Dopo la cena di sabato, il primo ministro si è unito a un gruppo della delegazione canadese che ha voluto rendere omaggio alla vita e al servizio di sua maestà», è stata la replica del portavoce di Trudeau.

Last night at the Savoy. Our PM in the UK representing Canada for the Queen’s funeral. 🤦🏻‍♀️

How do you say you were a drama teacher without saying you were a drama teacher. pic.twitter.com/kfRlve7pmV — Lisa Power (@LisaPow33260238) September 19, 2022

Lo staff presidenziale, infatti, ha difeso il premier canadese. Un portavoce ha confermato che il video è autentico ma non è chiaro chi lo abbia girato. Il portavoce ha sottolineato a che che «il Primo Ministro ha preso parte a diverse attività per rendere omaggio alla Regina». Il giornalista musicale Adam Feibel, invece, ha scherzato: «Non credo che Justin Trudeau cantando Bohemian Rhapsody sia stato irrispettoso nei confronti della Regina, ma conosco abbastanza il karaoke per supporre che sia stato irrispettoso nei confronti dei Queen».