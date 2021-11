Regina Elisabetta, primo volo dopo gli accertamenti in ospedale. Via da Windsor in elicottero

Dopo il ricovero, la paura, gli accertamenti, il ritorno a Buckingham Palace per i primi impegni ufficiali anche se in forma "virtuale" e il riposo nel castello di Windsor, ora per la Regina Elisabetta, 95 anni, è arrivato anche il momento del prima volo, destinazione Sandringham per trascorrere alcuni giorni nella sua casa di Norfolk due settimane dopo la degenza in ospedale. I medici hanno autorizzato la sovrana a spostarsi in elicottero, destinazione la residenza nel Norfolk, contea dell'Inghilterra orientale, tra le sue preferite. Di fatto, il primo viaggio al di fuori di Windsor che Sua Maestà ha fatto da quando ha trascorso una notte al King Edward VII Hospital di Londra, due settimane fa, per accertamenti.

Via ai preparativi per il Natale

Secondo le dichiarazioni delle fonti ufficiali, "la regina sperava di poter ancora trascorrere il fine settimana a Sandringham ed è stata felice che i suoi medici le abbiano dato il via libera per viaggiare". Elisabetta sarebbe intenzionata a ospitare la sua famiglia nella casa di Norfolk per le vacanze di Natale, così i preparativi sono già iniziati per accogliere nel migliore dei modi gli ospiti.