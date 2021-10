La Regina Elisabetta ha trascorso la notte in ospedale: cancellata visita in Irlanda del Nord

Giovedì 21 Ottobre 2021, 23:43 - Ultimo aggiornamento: 23:53

La Regina Elisabetta, 95 anni, ha trascorso la notte scorsa in ospedale. Lo ha reso noto stasera Buckingham Palace, dopo essersi limitato ieri ad annunciare che la sovrana aveva rinunciato a una visita in Irlanda del Nord su raccomandazione dei suoi medici. La Corte ha aggiunto che nel frattempo oggi la regina è tornata nel castello di Windsor.

Stando a quanto riferito da una portavoce del palazzo reale, Sua Maestà sarebbe stata ricoverata per alcune ore a partire da ieri pomeriggio a scopo precauzionale, per essere sottoposta a imprecisate «indagini (mediche) preliminari» dopo che inizialmente i dottori di corte le avevano prescritto qualche giorno di riposo. È stata dimessa quindi nella giornata di oggi «ed è rientrata nel castello di Windsor», alle porte di Londra.

«A seguito del consiglio medico di riposare per alcuni giorni - recita la breve dichiarazione diffusa stasera dalla portavoce ai media - la Regina è entrata in ospedale mercoledì pomeriggio per sottoporsi a indagini preliminari. È tornata al Castello di Windsor oggi all'ora di pranzo e resta in buono spirito».

Secondo quanto appreso dall'agenzia britannica Pa, il breve ricovero sarebbe stato deciso per «ragioni pratiche», in modo da consentire alla monarca di sottoporsi ai controlli o esami ritenuti necessari, ed Elisabetta II avrebbe già ripreso posto al suo tavolo da lavoro oggi pomeriggio per dedicarsi a qualche «leggero» impegno istituzionale.