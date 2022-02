La Regina Elisabetta festeggia il Giubileo di Platino: 70 anni di regno, domenica il traguardo storico. A giugno un evento da 15 milioni di sterline

Nessuno mai come lei. Domenica 6 febbraio saranno esattamente 70 anni dall'ascesa al trono della Regina Elisabetta. É la monarca più longeva della storia. Dal 1952 a oggi è sempre stata il punto di riferimento della famiglia reale inglese. Ora festeggerà il suo Giubileo di Platino. Un traguardo dolce-amaro, perché sarà il primo anniversario festeggiato senza il principe Filippo al suo fianco, scomparso nel 2021.

Tra il lungo elenco di eventi, parate, concerti e funzioni religiose che Buckingham Palace ha in programma, c'è anche il mega picninc che verrà organizzato a Windsor per il 5 giugno e che si annuncia come il più grande di sempre, con una tavolata lunga almeno 500 metri.

Il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta

Il febbraio 1952 Re Giorgio VI moriva lasciando il trono a Elisabetta II, la maggiore delle sue figlie. Per l'incoronazione si dovette aspettare il 2 giugno 1953. Domenica sarà dunque il settantesimo anno dall'Accession Day, che come da tradizione la Regina dovrebbe festeggiare privatamente, nella tenuta reale di Sandringham. Non sono però escluse apparizioni pubbliche.

This year marks Queen Elizabeth's Platinum Jubilee, marking her 70th year on the British throne. CNN's Max Foster looks back at previous jubilees and at what celebrations to expect this year https://t.co/IU4dpxxCpn pic.twitter.com/WgdJZxtxvk — CNN (@CNN) February 4, 2022

Il Giubileo di Platino è così importante che si è deciso di proclamare una festa nazionale di quattro giorni, che durerà dal 2 al 5 giugno. Dal 12 al 15 maggio è invece in programma un mega evento alla Royal Windsor Horse Show, al quale prenderanno parte oltre 500 cavalli e 1.000 tra cavalieri, attori, artisti, musicisti, ballerini e militari, che daranno vita a uno spettacolo di un'ora e mezza. Nello show verranno ripercorse le tappe della storia britannica. All'evento parteciperà il premio Oscar Helen Mirren e Stephen Fry.

La festa per la Regina

Il 2 giugno cominceranno le celebrazioni per il Giubileo di Platino. Elisabetta prenderà parte alla parata militare 'Trooping the Colour', che tradizionalmente segna il compleanno ufficiale della regina. Per l'occasione, oltre 1.400 militari in uniforme da parata, danzatori e musicisti, con 500 cavalli, sfileranno da Buckingham Palace lungo il Mall, fino alla Horse Guard's Parade, insieme ai membri della Royal Family a cavallo o nelle carrozze reali. L'evento sarà concluso dal passaggio di una pattuglia della Raf che sfreccerà sopra Buckingham Palace, mentre dalla balconata la regina e il resto della Royal Family saluteranno la folla. Nello stesso giorno, verranno accese oltre 1.500 fiaccole in tutto il Regno Unito e nelle capitali del Commonwealth.

Per venerdì 3 giugno sono invece in programma la funzione religiosa del 'Service of Thanksgiving' nella cattedrale di St Paul's e il 'Platinum Party' a Buckingham Palace, che si annuncia come uno degli eventi musicali più importanti degli ultimi anni. Il giorno successivo, sabato 4 giugno, la regina Elisabetta potrà dedicarsi ad una delle sue passioni, i cavalli. A chiusura del lungo weekend di celebrazioni è in programma il Platinum Jubilee Pageant, una grande parata in costume per le vie di Londra, dove sfilerà anche un enorme pupazzo a forma di drago, più grande di un 'double-decker', i celebri autobus a due piani della Capitale britannica. Gli organizzatori hanno preannunciato che l'evento, finanziato da privati con un budget che oscilla tra i 10 e i 15 milioni di sterline, sarà una delle più grandi parate celebrative della storia.