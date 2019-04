Regeni, Conte incontra Al-Sisi: «Insoddisfatto, non ci sono concreti passi avanti»

«Questa sera ho incontrato al Sisi» e il caso Regeni «è stata una delle cose più importanti di cui abbiamo parlato. C'è insoddisfazione perché a distanza di tempo non c'è ancora nessun concreto passo avanti che ci lasci intravedere un accertamento dei fatti plausibile». Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Pechino.



Un appello al premier Giuseppe Conte, affinché nell'incontro con il presidente egiziano Al Sisi, in programma in Cina, si faccia «ulteriormente portavoce della richiesta di Verità e Giustizia sul rapimento, tortura e morte di nostro figlio» era stato lanciato oggi su Repubblica da Paola e Claudio Regeni, i genitori di Giulio Regeni, il ricercatore italiano ucciso al Cairo tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio del 2016.



«Una tragedia inimmaginabile - scrivono i genitori di Giulio Regeni - Per tutti noi. Sono trascorsi ormai più di tre anni e assieme a tantissimi cittadini di tutto il mondo attendiamo di sapere i nomi di tutti i soggetti coinvolti e di vederli assicurati alla giustizia italiana. Le chiediamo di essere determinato ed incisivo con il Presidente egiziano di andare oltre ai consueti proclami e promesse, di ricordargli che la procura romana ha già inserito cinque persone nel registro degli indagati, in base alle indagini effettuate superando gli enormi ostacoli posti da parte degli stessi egiziani; è giunto il momento di ricevere una risposta concreta, vera e definitiva».



Senza, per Paola e Claudio Regeni, «la dignità del nostro paese risulterebbe irrimediabilmente mortificata». «Presidente Conte - concludono - si ricordi di Giulio mentre stringerà la mano del Generale Al Sisi e pretenda, senza ulteriori dilazioni o distrazioni di sorta, la verità sulla sua uccisione. Sia, come ha promesso, il suo avvocato, lo sia di tutti i cittadini italiani che confidano nel rispetto dei diritti umani e nella loro intangibilità».

