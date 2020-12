Regeni, la procura egiziana: «Nessun colpevole riconosciuto, il processo resta immotivato»

Su Giulio Regeni l'Egitto non arretra. «Il Procuratore generale ha annunciato che per il momento non c'è alcuna ragione per intraprendere procedure penali circa l'uccisione, il sequestro e la tortura della vittima, in quanto il responsabile resta sconosciuto»: lo ribadisce in un comunicato la Procura generale egiziana.

Giulio Regeni, i pm: «Gli 007 egiziani hanno ammesso di averlo pedinato»

Regeni, inchiesta chiusa: «Torturato e ucciso da 007 egiziani», in 4 verso il processo. I genitori di Giulio: «Ritirare ambasciatore»

La magistratura italiana il 10 dicembre scorso aveva chiuso le indagini contro 4 appartenenti ai servizi egiziani, passo che precede l'apertura di un processo. Ma la nota diffusa da Il Cairo torna a sottolineare che il Procuratore «ha incaricato le parti cui è affidata l'inchiesta di proseguire le ricerche per identificare» i responsabili.

Giulio Regeni, procura Egitto: «Autore omicidio ancora ignoto»

Regeni, pm vanno avanti: indagini su altri cinque 007

