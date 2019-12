Che regalo di Natale: bonus di 50mila dollari dipendenti di una società immobiliare

C’è da dire che questo datore di lavoro sa davvero come farsi apprezzare dal proprio personale. I 198 dipendenti di una società immobiliare americana, la St. John Properties, hanno ricevuto in una festa aziendale un regalo tutto particolare, in denaro: un bonus che, in media, era di 50mila dollari. Un investimento che in totale all’azienda è costato circa 10 milioni di dollari.

“Quando ho aperto la busta ero incredula - dice Stephanie Ridgway, una delle dipendenti che ha ricevuto il bonus - Non riuscivo a credere di aver visto quello che poi ho visto. Non ho nemmeno parole per descrivere correttamente come mi sentivo. E’ stato semplicemente fantastico e incredibile. Sono ancora sotto choc. E’ qualcosa che sta decisamente cambiando la vita”.

L’idea, riferisce il sito della Cnn, è venuta al titolare, Lawrence Maykrantz, perché l’azienda ha raggiunto l'obiettivo di più di 6mila km quadrati nell'immobiliare, raddoppiando, in 14 anni, le proprietà.

“Volevamo fare qualcosa per ringraziare tutti i nostri dipendenti per averci aiutato a raggiungere il nostro obiettivo e volevamo fare qualcosa di grande", spiega Maykrantz.



Non a tutti è andata la stessa cifra: un neoassunto ha preso 100 dollari, ma c’è anche chi ha avuto un bonus da 270.000.

"È stata davvero una delle cose più sorprendenti a cui abbia mai assistito in vita mia. Tutti erano tutti sopraffatti dalle emozioni. Stavano urlando, piangendo, ridendo, abbracciandosi", ha detto il titolare. Per la prima volta nella storia dell'azienda, per fare la festa ha coperto i costi di tutti i voli e dell'alloggio di tutto il personale, sparso in otto filiali negli Usa.

"Siamo così orgogliosi dei nostri dipendenti. Sono la base e la ragione del successo della nostra azienda. Volevamo un grande modo per ringraziarli e penso che siamo riusciti a farlo", aggiunge Maykrantz.

