Record, diventa la più giovane donna ad attraversare l’Oceano Atlantico in barca a remi

Ha navigato per 70 giorni, tre ore e 48 minuti. Tempo che le ha permesso di diventare la più giovane donna ad attraversare da sola in barca a remi l’Oceano Atlantico. È la 21enne inglese Jasmine Harrison, che ha battuto il record della di Katie Spoz, 22enne statunitense che aveva compiuto la traversata dal 3 gennaio al 14 marzo 2010. La Harrison nella vita di tutti i giorni è un’insegnante part time e barista di Thirsk, North Yorkshire, vicino Leeds. Lo scorso anno la decisone di provare l'impresa.

🏆 RUDDERLY MAD FINISHES TWAC2020 + NEW WORLD RECORD🏆

21 year old Jasmine Harrison of @rudderlymad has completed the @TaliskerWhisky Atlantic Challenge in 70 days, 3 hours, 48 minutes, breaking the WORLD RECORD for the youngest female to row solo across any ocean!#TWAC2020 pic.twitter.com/ktMNgEu7gm

— Atlantic Campaigns (@ACampaigns) February 20, 2021