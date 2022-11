Riceve una recensione negativa sul suo bar e mostra i video delle telecamere interne, cliente "smascherato": «Tutto falso. I piatti erano vuoti»

La possibilità di lasciare recensioni di hotel e ristoranti una volta che si è usufruito del servizio è tra le possibilità degli ultimi anni che il web offre ai clienti, ma questo se da una parte è utile, per gli esercenti a volte può essere un'arma a doppio taglio. Così il proprietario di un bar di Dublino, in Irlanda, ha deciso di replicare a un commento «falso ed esagerato» sul suo locale e posta sui social anche le immagini che confermerebbero la sua versione.

Riceve recensione negativa al suo bar, gestore "smaschera" il cliente

Nella recensione di Google, un cliente ha condiviso una serie di lamentele, che lo hanno portato a definire l'esperienza nel bar di Dublino «un'esperienza davvero deludente. «La cioccolata calda che abbiamo preso non era calda. L'hamburger di pollo era asciutto al punto che non potevo mangiarlo. Ho chiesto una bistecca medio cottura, ma quando è arrivata la carne non era rosa... Quando inoltre ci siamo lamentati con la cameriera lei ha risposto che il petto di pollo è asciutto, quindi c'è da aspettarselo. So di non essere lo chef, ma cucino e ho detto che non dovrebbe essere così secco, la sua risposta è stata 'forse dovresti venire a lavorare qui'. Ovviamente stava scherzando, ma non è quello che volevo sentire».

La replica

Inoltre sulla bistecca e la cioccolata, secondo il cliente la cameriera non avrebbe risposto. La recensione è talmente forte che il proprietario decide di rispondere direttamente e condividere lo scambio di botta e risposta sui social. Per replicare il titolare del bar mostra con uno scatto della telecamera a circuito chiuso, in particolare per l'affermazione che il pollo della moglie del cliente era immangiabile. Secondo il proprietario, l'immagine mostra il cameriere che rimuove i piatti dopo il pasto del cliente che si lamenta, entrambi visibilmente vuoti.

Nella loro risposta, hanno detto: «Grazie per aver dedicato del tempo a lasciare una recensione, anche se è una recensione che riteniamo gravemente ingiusta. Mi dispiace leggere che tu sia dell'opinione che la cioccolata calda non fosse calda, l'hamburger di pollo era asciutto e la tua bistecca era troppo cotta».

Le telecamere a circuito chiuso

Poi la replica continua, con il chiaro intento di sbugiardare il cliente: «Tuttavia, il tuo tavolo è stato controllato in diverse occasioni e nessun problema è stato portato all'attenzione di un membro del personale. Quando hai finito di mangiare hai portato le tue osservazioni alla cameriera, la quale non sapeva cosa fare visto che i vostri piatti erano completamente vuoti. Mi dispiace che la sua battuta abbia causato offesa, ma posso solo presumere era a corto di parole come lo sono io in questo momento». Il proprietario infuriato ha poi continuato dicendo che nonostante non ce ne fosse un reale motivo per andare incontro ai clienti il gestore gli ha anche offerto uno sconto del 10%, che avevano «gentilmente accettato».

La replica termina: «Signore, siamo felici di ricevere critiche costruttive in qualsiasi momento. Tuttavia, i feedback disseminati di esagerazioni e vere menzogne ​​saranno trattati con il disprezzo che merita. Prima di essere attaccati per aver 'svergognato i nostri clienti', vi comunico che tutto ciò che stiamo facendo è difendere la nostra reputazione. Una recensione falsa ed esagerata come questa causa molto turbamento a tutto il nostro team, dalla cucina ai camerieri, alla direzione».