Il re di Spagna Juan Carlos lascia il trono e va all'estero per l'inchiesta sui fondi nei paradisi fiscali

Adiòs. Passo indietro del re Juan Carlos in Spagna. Il re emerito lascerà il palazzo della Zarzuela, dove ha abitato negli ultimi 58 anni, per trasferirsi all' estero, dopo le inchieste giudiziarie che lo hanno visto indagato per presunta evasione fiscale in patria e in Svizzera. In una nota, l'erede, il figlio Felipe VI ringrazia il padre per la decisione. Lo riferisce El Pais.

Coronavirus, in risalita i nuovi casi in Europa

Juan Carlos non perderà il titolo onorifico. Ha comunicato la sua decisione rivolgendosi al figlio, Felipe VI, attuale regnante, in una accorata lettera in cui annuncia che lascerà la Spagna «di fronte alla ripercussione pubblica che alcuni eventi passati nella mia vita privata stanno generando».

Lascerà dunque il Paese, esprimendo al suo erede la sua «assoluta disponibilità ad aiutarvi per facilitare l'esercizio delle vostre funzioni con la tranquillità e la calma che richiede la tua alta responsabilità. Lo esigono la mia storia e la mia dignità di persona».

Letizia Ortiz signora in rosso, "ricicla" il tubino per la cerimonia con la famiglia reale

Secondo fonti di palazzo reale - aggiunge El Pais - Felipe VI ha trasmesso al padre «sincero rispetto e gratitudine per la sua decisione». Il 15 marzo scorso Felipe aveva preso già una decisione pubblica molto forte: ha dichiarato di rinunciare all'eredità di suo padre Juan Carlose gli ha tagliato l'assegno annuale di 200mila euro di fondi pubblici che percepiva. Uno stipendio diventato impopolare dopo l'inchiesta. La decisione del re emerito arriva infatti dopo le indagini avviate dai pubblici ministeri svizzeri e spagnoli sui presunti fondi nei paradisi fiscali. Il suo legale ha assicurato in una dichiarazione che, nonostante la partenza di Juan Carlos I di Spagna, il suo cliente resta a disposizione della Procura. Juan Carlos non è ancora ufficialmente indagato, anche se fonti giudiziarie svizzere non escludono che lo sarà in futuro.

Spagna, in tribunale il padre, la zia e la nonna della regina Letizia

Ultimo aggiornamento: 19:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA