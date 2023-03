Re Carlo III "sfratta" Harry e Meghan da Frogmore Cottage dopo la pubblicazione del libro "Spare"

Re Carlo III sta cacciando il principe Harry e Meghan Markle dalla loro casa di Frogmore Cottage per offrirla al principe Andrew. Un insider ha confermato con Page Six che il monarca ha iniziato il processo di sfratto a gennaio, il giorno dopo che il libro di memorie del principe Harry "Spare" è arrivato sugli scaffali.

Le rivelazioni

Il libro di Harry conteneva una miriade di accuse sensazionali, tra cui il fatto che il principe William lo avesse spinto violentemente a terra e che la regina consorte Camilla avesse fatto trapelare storie sui fratelli alla stampa. "Questo sfratto segna sicuramente la fine del tempo di Harry e Meghan nel Regno Unito", ha detto una fonte a The US Sun, che per primo ha riportato la notizia.

Le opzioni

A loro non è stata offerta una casa alternativa nell'enorme tenuta della famiglia reale. Secondo quanto riferito, la coppia sta pianificando di andare nel cottage Windsor Estate, che è stato la casa di Harry e Meghan nel Regno Unito da quando la regina Elisabetta II l'ha regalato loro per il loro matrimonio nel 2018.

King Charles is 'evicting Harry and Meghan from Frogmore Cottage' https://t.co/Duqae8a2t9 pic.twitter.com/fv8soHOeEK — Daily Mail Online (@MailOnline) March 1, 2023

Il rifiuto Frogmore Cottage

Re Carlo III ha offerto ad Andrew le chiavi della casa con cinque camere da letto, il che rappresenterebbe un declassamento significativo rispetto alla sua attuale casa al Royal Lodge. Circolano voci secondo cui il re vuole cacciare il duca di York dalla villa, che comprende una piscina, 98 acri di terra e ben 30 camere da letto. Andrew - che è stato privato dei suoi titoli reali per il suo presunto coinvolgimento nel piano di traffico sessuale di Jeffrey Epstein - secondo quanto riferito ha piantato i talloni. "Andrew sta resistendo all'idea di trasferirsi a Frogmore Cottage dopo che gli è stato offerto la scorsa settimana", ha detto la fonte a The US Sun.