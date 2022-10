Re Carlo III, prima foto ufficiale con Camilla e i principi di Galles (ma senza Harry e Meghan)

Prima foto ufficiale per re Carlo III. Sua Maestà è insieme alla regina consorte Camilla e accanto all'erede al trono William e alla principessa del Galles Kate. Immagine che segna la fine del periodo di lutto per la morte di Elisabetta II e che inserisce ufficialmente William e Kate nel cuore della monarchia, secondo quanto o riportano i media britannici.

Re Carlo III guarda a sinistra nella prima moneta con il suo ritratto, la regina Elisabetta II guarda ancora a destra in 27 miliardi di monete

La foto, fa sapere il Daily Mail, risale alla vigilia dei funerali. Nell'istantanea il re ha una postura rilassata, con la mano sinistra nella tasca della giacca e con il braccio destro abbraccia la consorte Camilla. Alla sua sinistra torreggia Wiilliam, che tiene per mano la moglie. Tutti i quattro protagonisti sono vestiti di nero, secondo i dettami del lutto, gli uomini con la cravatta nera. Tutti e quattro sorridono. Mancano, però, Harry e Meghan Markle. Un segno che potrebbe indicare i rapporti tesi all'interno della famiglia.

📸 Their Majesties The King and The Queen Consort with Their Royal Highnesses The Prince and Princess of Wales.



Taken at Buckingham Palace on 18th September by @ChrisJack_Getty . pic.twitter.com/heUi1C5E15

— The Royal Family (@RoyalFamily) October 1, 2022