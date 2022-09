Il castello di Re Artù potrebbe crollare in mare: tutta colpa del cambiamento climatico

Giovedì 29 Settembre 2022, 11:41

Il cambiamento climatico non è uno scherzo. Gli effetti della crisi climatica sono sempre più tangibili sul territorio di tutto il mondo, specialmente su quello più esposto a mari e oceani, come il promontorio roccioso della Cornovaglia, che fa i conti quotidianamente con le acque dell’oceano Atlantico. Proprio qui sorgeva un tempo Tintagel, il mitologico castello in cui nacque Re Artù e da cui la leggenda dei Cavalieri della Tavola Rotonda ha avuto inizio. Oggi il villaggio è conosciuto con il nome di Trevena. L’English Heritage ha lanciato l’allarme: il castello rischia di crollare sotto la forza incessante del mare e della continua erosione costiera. Del castello medievale, situato a nord della Cornovaglia, oggi rimangono solo le fragili rovine, esposte continuamente a ogni tipo di clima e evento meteorologico avverso.

