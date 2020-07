Arrestato il "Rambo" della Foresta Nera: aveva disarmato 4 agenti prima di sparire nei boschi

In Germania è stato ribattezzato come il "Rambo della Foresta Nera", il 31enne che domenica scorsa aveva disarmato quattro agenti e si era poi rifugiato nei boschi. Oggi è stato arrestato. Già noto alle forze dell'ordine, l'uomo aveva minacciato con una pistola quattro agenti che si erano recati nella capanna doveva viveva e aveva sottratto poi le loro armi. Centinaia uomini, con l'aiuto di visori a infrarossi ed elicotteri, erano stati impegnati nella ricerca del fuggiasco.

L'uomo era senza fissa dimora da quanto era stato sfrattato dalla sua abitazione nella cittadina di Oppenau, vicino Stoccarda. La procura lo ha descritto come «un fanatico delle armi», che si atteggiava a ranger del bosco e aveva un'ottima conoscenza del terreno. Al momento del suo arresto era in possesso di quattro armi da fuoco, mentre nella sua capanna erano stati trovati arco e frecce. Nei giorni scorsi è stato trovato in un ristorante un documento, dal titolo "Il richiamo della natura selvaggia" che è stato attribuito al fuggiasco ed è molto simile al manifesto di Unabomber, un professore americano che viveva in una capanna nella foresta e aveva inviato 16 lettere bomba ad università e compagnie aeree, provocando la morte di tre persone.

