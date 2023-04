Ralph Yarl come sta? Colpo di fucile in testa dopo aver suonato il campanello sbagliato. «Componente razziale»

Un uomo di 84 anni bianco è stato incriminato per aver sparato e ferito alla testa un 16enne afroamericano che per sbaglio aveva bussato alla sua abitazione, credendo che fosse la casa dove doveva prendere i suoi fratelli. Dopo che il caso ha provocato proteste da parte della comunità afroamericana di Kansas City, ed attirato l'attenzione nazionale, le autorità hanno emesso un mandato di arresto per Andrew D. Lester, accusato di aggressione a mano armata, e il procuratore Zachary Thompson ha riconosciuto che «c'è una componente razziale».

Le accuse

Due capi d'accusa, fra cui aggressione armata, sono stati presentati nei confronti dell'ottantacinquenne che ha sparato al sedicenne afroamericano Ralph Yarl per aver sbagliato porta mentre stava andando a prendere i fratellini. L'uomo non è sotto la custodia della polizia.

La dinamica

«Capiamo la frustrazione ma posso assicurarvi che il sistema di giustizia penale funziona e continuerà a funzionare», afferma il procuratore della contea di Clay Zachary Thompson. L'uomo di 85 anni, Andrew Lester, ha sparato due volte al sedicenne afroamericano, colpendolo al braccio e alla testa, con il suo revolver calibro 32.

Le accuse di razzismo

«C'è stata una componente razziale» nel ferimento, con due colpi di arma da fuoco, del sedicenne afroamericano che, in Missouri, ha sbagliato campanello mentre andava a prendere i fratellini. Lo afferma il procuratore della contea di Clay Zachary Thompson.

Name: Ralph Yarl

Age: 16

Race: Black

Location: Missouri

Year: 2023

Action: Rang wrong doorbell

Result: Shot by white man in home



Name: Renisha McBride

Age: 19

Race: Black

Location: Michigan

Year: 2013

Action: Knocked on a door

Result: Shot and killed by white man in home pic.twitter.com/UBFfvOimLK — Keith Boykin (@keithboykin) April 17, 2023

Joe Biden e la chiamata alla vittima

Joe Biden ha avuto una conversazione telefonica con Ralph Yarl, il sedicenne afroamericano ferito in Missouri con due colpi di arma da fuoco per aver suonato a un campanello sbagliato. Il teenager ha confuso l'indirizzo a cui doveva andare a prendere i fratellini e, per errore, ha bussato alla porta sbagliata ricevendo in risposta due colpi di arma da fuoco che lo hanno colpito al braccio e alla testa. Dopo diversi giorni in ospedale il ragazzo è stato dimesso e, ha riferito il padre, sta facendo progresso. Biden lo ha chiamato e gli ha augurato una rapida guarigione.