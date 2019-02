Con la maschera del Ku Klux Klan nella foto dell'annuario del liceo: bufera sul governatore della Virginia

Una foto del 1984 nell'annuario del liceo: un uomo truccato per sembrare un nero accanto a un altro con indosso l'abito e il cappuccio dei membri del Ku Klux Klan. E' bufera sul governatore dello stato americano della Virginia Ralph Northam che si è scusato per la foto «razzista e offensiva» contenuta nella pagina del suo annuario scolastico all'Eastern Virginia Medical School. Il democratico ha ammesso di essere nella foto, ma non ha detto quale costume indossava. «Oggi, un sito web ha pubblicato una fotografia del mio annuario della scuola di medicina del 1984 in un costume chiaramente razzista e offensivo», ha affermato Northam. «Sono profondamente dispiaciuto per aver deciso di apparire in questa foto e per il male che ha causato allora e ora».

JUST IN: Virginia Democratic Gov. Ralph Northam confirms he is one of the individuals in yearbook photo showing one person in blackface and another in KKK hood, apologizes for "racist and offensive" costume https://t.co/3K4VGfP5Mv pic.twitter.com/YoWqInnDAV — CNN Politics (@CNNPolitics) 1 febbraio 2019



Il Partito Repubblicano in Virginia ha chiesto le dimissioni del governatore. «Ciò che Ralph Northam ha fatto è imperdonabile: viste le sue dichiarazioni sul diritto alla vita e le ultime rivelazioni, ha perso l'autorità morale di continuare a governare e dovrebbe dimettersi immediatamente», ha detto il partito in una dichiarazione su Twitter. Ma nella dichiarazione, Northam ribadisce che intende continuare il suo lavoro: «Riconosco che ci vorrà del tempo e molto lavoro per sanare il danno causato da questa condotta. Io sono pronto. Il primo passo è quello di offrire le mie più sincere scuse e dichiarare il mio assoluto impegno per essere all'altezza dalle aspettative degli elettori della Virginia».

© RIPRODUZIONE RISERVATA