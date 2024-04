Fra le vittime del raid israeliano a Damasco ci sarebbe anche l'alto ufficiale dei Guardiani della rivoluzione Mohammad Reza Zahedi, riferisce al Arabiya citando i media iraniani. L'obiettivo del raid israeliano sarebbe stato, secondo l'emittente pubblica iraniana al-Alam, il consolato iraniano a Damasco che è stato «completamente distrutto». L'ambasciatore iraniano in Siria e la sua famiglia non sarebbero fra le sei vittime dell'attacco.

Thread: Reuters is confirming #IRGCterrorists commander Mohammad Reza Zahedi who oversaw Levant operations has been killed today in #Syria by #Israel. This is a significant achievement for Israel. Mohammad Reza Zahedi led Department 2000 of the #IRGCterrorists Quds Force, which… pic.twitter.com/bHgQAqT0Px