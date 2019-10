Libia, raid aereo sull'aeroporto di Misurata: sospesi tutti i voli. I media accusano Haftar

Tutti i voli da e per l'aeroporto internazionale di Misurata, in Libia, sono stati sospesi a causa di un raid aereo contro lo scalo. Lo ha reso noto il portale The Libya Observer, che attribuisce la responsabilità dell'attacco all'aviazione del sedicente Esercito nazionale libico (Lna) guidato dal generale Khalifa Haftar. Secondo il sito, il bombardamento ha provocato il ferimento di un lavoratore e danni a due aerei della Libyan Wings e della Libyan Airlines.

Il governo di accordo nazionale, guidato da Fayez al-Sarraj, ha parlato di droni degli Emirati Arabi Uniti in azione a Misurata. Secondo un annuncio del portavoce delle forze di Haftar, Khalid Al-Mahjoub, riportato dal canale televisivo Al Hurra, «l'Lna eccelle nella sua lotta contro le forze del governo nazionale libico e controlla pienamente la situazione attraverso incursioni in corso nei siti delle forze avversarie alla periferia di Tripoli». La dichiarazione è arrivata dopo sporadici scontri tra l'esercito del governo e le forze del generale Haftar nel perimetro intorno all'aeroporto di Tripoli e il campo di El Yarmouk, a sud della capitale libica.

