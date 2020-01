Texas, sparatoria in un liceo: 16enne ucciso da un suo compagno di classe

Un ragazzo di 16 anni è stato ucciso da colpi di arma da fuoco durante una sparatoria in un liceo di Bellaire, un sobborgo di Houston, in Texas. Secondo quanto riportano i media Usa, il killer che ha ucciso il giovane studente sarebbe un suo compagno di classe. Secondo quanto riportano i media Usa, la polizia circa tre ore e mezza dopo l'incidente ha arrestato nella notte due persone sospettate di essere coinvolte nella vicenda.

Suspect found hiding behind dumpster after deadly shooting at Bellaire High School https://t.co/LwBzta9piX

— KCENNews (@6NewsCTX) 15 gennaio 2020