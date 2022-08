​Ragazzo ucciso da un coccodrillo mentre pesca con gli amici, il 15enne trascinato in acqua dal rettile

Ucciso e trascinato da un coccodrillo mentre stava pescando con un gruppo di amici. È la tragica morte di un ragazzo di 15 enne avvenuta sull'isola di Ternate nelle Molucche in Indonesia. Le autorità hanno riferito che il giovane si trovava sulla riva del lago Tolire Besar quando è stato attaccato dal grosso rettile e trascinato in acqua. Fathur Rahman, capo del servizio locale di soccorso, ha riferito che i resti del corpo del giovane sono stati ritraovati oggi. Un testimone oculare di nome Sadam ha detto ad una tv locale che non è stato possibile recuperare subito il corpo, perché era circondato da numerosi coccodrilli. L'isola di Ternate è 2.200 km a nordest di Jakarta, nella provincia di Maluku Nord e fa parte dell'arcipelago delle Molucche.

