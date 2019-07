Fa video d'addio per i genitori e si getta sotto un treno a 17 anni. Per i compagni di scuola era «ritardato»

LONDRA - Fa un video di addio e poi si uccide. Joel Langford, 17 anni, studente, originario di Marlow, Bucks, si è tolto la vita dopo essere stato preso di mira dai bulli. I ragazzi della sua scuola lo appellavano come «strano, perdente e ritardato», ha spiegato la mamma, appellativi che ferivano un giovane intelligente e sensibile come lui. Per mesi Joel, che soffriva di autismo ha sopportato le prese in giro dei suoi coetanei fino a quando non ha retto più.

Deaths / Obituaries : Joel Langford, 17, ‘Bullied’ autistic boy, 17, ‘hit by train after filming goodbye video for family . https://t.co/vV17MNkeLx — Trends Search (@cesummary) July 19, 2019

La madre aveva notato che qualcosa non andava: inizialmente il figlio andava molto bene a scuola, poi il rendimento è sceso. La famiglia sospettava qualcosa ma non sapeva cosa era costretto a subire Joel, il giorno in cui si è ucciso hanno pensato fosse per un maglione: «Era ossessionato dall'igiene, incapace di indossare certi vestiti perché pensava che si sporcassero», poi hanno scoperto la verità.

Il 17enne prima di buttarsi sotto il treno ha registrato un video in cui ha spiegato ai suoi cari il motivo del gesto. Secondo la stampa locale il macchinista ha raccontato di aver notato il ragazzo, Joel lo ha salutato, lui ha pensato che stesse attraversando i binari di corsa e ha iniziato a frenare, ma purtroppo non ha fatto in tempo a bloccare il convoglio.

