Ragazzo disabile sollevato in aria dal pubblico al concerto: la foto è virale

Gli organizzatori delhanno organizzato tutto alla perfezione, soprattutto per quanto riguarda lo spazio dedicato alle persone con disabilità. Nonostante questo, il ragazzo immortalato nella foto dimostra tutta la gioia di poter condividere l'amore della musica insieme ad altri ragazzi. Come quelli che lo hanno sollevato in aria con la sua sedia a rotelle per godersi da più vicino il rock che si tiene a Viveiro, in Spagna. La foto scattata in Galizia è è stata condivisa migliaia di volte sui social. Lo facciamo anche noi.