Scompare durante la vacanza a Ibiza, il corpo del 28enne trovato in acqua

Il corpo di Johnny Doherty, il giovane scozzese che era scomparso a Ibiza da lunedì scorso, è stato ritrovato stamattina nelle acque della baia di Talamanca. I sommozzatori sono intervenuti dopo che un cittadino ha allertato le autorità affermando di aver visto un cadavere galleggiare in acqua. Come riferito dalla stessa Guardia Civil è stato propro il padre di Doherty, arrivato sull'isola nei giorni scorsi per aiutare con le ricerche, a riconoscerlo.

Fa un selfie sul pontile con la moglie, turista cade in acqua e muore annegato a Jesolo



Johny Doherty, 28 anni, residente a Glasgow, era stato visto per l'ultima volta ad una festa di compleanno in una casa privata (in affitto) nella zona di Cap Martinet, nel comune di Santa Eulària, Ibiza. I suoi amici hanno riferito che non vedendolo più aveva pensato fossi andato a coricarsi nella sua stanza. Ma quando il giorno dopo hanno iniziato a ricevere chiamate dai suoi familiari hanno controllato la stanza ed il letto era vuoto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA