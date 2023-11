Scomparsi quattro ragazzi in campeggio nel Galles del nord: trovata l'auto su cui viaggiavano

Il giallo di quattro adolescenti scomparsi scuote in queste ore il Galles. Erano andati in campeggio nel Galles del Nord dove ora la polizia perlustra la zona. Avrebbe trovato la Silver Ford Fiesta su cui stavano viaggiando, intanto ha isolato la zona mentre una eliambulanza è atterrata nelle vicinanze. I genitori disperati hanno detto che nemmeno sapevano che "sarebbero andati in campeggio" riporta il Daily Mail. Per ora è stata ritrovata solo la Ford Fiesta color argento su cui il gruppo era stato visto viaggiare per l'ultima volta. "Gli studenti Harvey Owen, Wilf Henderson e Hugo Morris sono stati visti l'ultima volta nella zona di Porthmadog a Gwynedd domenica mattina. Gli adolescenti, di Shrewsbury, nello Shropshire, sarebbero dovuti tornare a casa lunedì, ma nessuno di loro ha preso contatti con amici e familiari o è stato attivo su WhatsApp”. Per questo si teme il peggio.

L'ultimo avvistamento

Oggi, la A4085 che attraversa il villaggio di Garreg è stata transennata su segnalazione di un abitante, un furgone della scientifica è stato visto sulla strada vicino al luogo del ritrovamento della Fiesta. La polizia del Galles del Nord non ha confermato se i ragazzi siano stati ritrovati né ha fornito aggiornamenti sulle loro condizioni.

Chi sono

Crystal Owen, la madre di Harvey, uno studente di 17 anni dello Shrewsbury College che frequenta gli studi di livello A, ha detto che "non sapeva che suo figlio fosse andato in campeggio e pensava che sarebbe rimasto a casa del nonno di un amico per la notte". E aggiunto: "Se avessi saputo dove stava andando non glielo avrei permesso a causa delle condizioni meteorologiche invernali.

Sono tutti ragazzi sensibili e intelligenti e speriamo solo che abbiano parcheggiato, si siano persi e stiano bene".

I testimoni

Una persona del posto, Emyr Owen, ha parlato alla Bbc, ha detto che domenica il tempo nella zona era "atroce". E che è stato svegliato all'alba del giorno dopo da un un elicottero che perlustrava la zona. Il signor Owen ha detto che la polizia ha chiuso la strada verso Beddgelert e ha aggiunto: "Non so cosa sia successo ai quattro giovani nell'auto, spero niente di grave". Un portavoce del Welsh Ambulance Service ha raccontato: "Siamo stati chiamati martedì intorno alle 10:08 per segnalare un incidente vicino alla A4085 tra Nantmor e Tan-Lan. Abbiamo inviato un responsabile delle operazioni, due ambulanze di emergenza e due unità di pronto intervento Cymru sulla scena dove siamo stati supportati dal servizio di recupero e trasferimento medico di emergenza su due elicotteri di beneficenza della Wales Air Ambulance".

La zona

La strada è stata descritta come "ventosa, stretta e ripida" da un giornalista della Bbc presente sulla scena. Si ritiene che il gruppo di ragazzi abbia circa 17 anni, l'età in cui si può iniziare legalmente a guidare nel Regno Unito. Gareth Pritchard, ex vice capo della polizia del Galles del Nord, ha affermato che la ricerca degli adolescenti scomparsi sarà impegnativa per i servizi di emergenza. Un elicottero della guardia costiera di Caernarfon ha perquisito l'area intorno alla riserva naturale di Glaslyn alle 4:30, ma è tornato alla base senza "trovare nulla". È emerso che i quattro non erano campeggiatori esperti e avevano con sé solo una tenda e sacchi a pelo. Lisa Corfield, la cui figlia Maddi è la fidanzata del diciassettenne Wilf, ha detto a MailOnline: "Non sono campeggiatori esperti. Non sono mai stati lì prima. Sarebbero partiti solo per la notte, quindi hanno portato una tenda e dei sacchi a pelo, ma solo il necessario".

La mamma di uno dei ragazzi

La madre di Harvey ha ripubblicato il post di appello condiviso dalla polizia del Galles del Nord su Facebook e ha scritto: "Sono disperata per la preoccupazione, uno di questi ragazzi è mio figlio Harvey, per favore condividi e tagga chiunque in Galles o mettiti in contatto con qualsiasi informazione tu possa avere...".' Harvey vive in una casa a schiera da 460.000 sterline nel ricco sobborgo di Shrewsbury. I vicini oggi pregavano per il ritorno a casa sano e salvo dello studente diciassettenne dello Shrewsbury College. Uno ha detto a MailOnline: "Tutti pregano che Harvey e gli altri ragazzi tornino a casa sani e salvi. I genitori sono molto preoccupati". Nel frattempo, gli amici di Keir e Melanie Hirst hanno detto che stanno attraversando "il peggior incubo di ogni genitore". Jevon, il più giovane di tre figli, è scomparso domenica insieme a tre dei suoi amici. Julia Dean-Richards, 61 anni, che gestisce la comunità del Good Hands Cafe a Shrewsbury, dove la signora Hirst lavorava come fornaia, ha detto: "Non riesco a immaginare l'agonia che Mel deve attraversare".

La ricostruzione

Questa la cronologia di quel che si sa sugli adolescenti scomparsi: sabato sera Harvey Owen è uscito di casa, ha detto a sua madre che sarebbe andato a casa del nonno di un amico in realtà è andato in campeggio con gli amici. Da domenica mattina i quattro ragazzi, Jevon Hirst, Harvey Owen, Wilf Henderson e Hugo Morris, risultano dispersi. In un post ora cancellato su X, la polizia del Galles del Nord ha affermato di avere "preoccupazioni" per gli adolescenti e ha fatto appello a chiunque avesse visto la loro Ford Fiesta color argento di mettersi in contatto. Domenica, ore 12:00; l'ultima volta che Harvey Owen ha usato il cellulare è stato intorno all'ora di pranzo, racconta la madre. Lunedi i ragazzi sarebbero dovuti tornare a casa nello Shropshire ma i genitori preoccupati dicono che non hanno avuto più contatti con i propri figli dal giorno precedente. Martedì alle 4:30 un elicottero della guardia costiera di Caernarfon ha perlustrato l'area intorno alla riserva naturale di Glaslyn ma è tornato alla base senza "trovare nulla". Alle 12:00 la polizia, seguendo le informazioni di un cittadino, ha ritrovato il veicolo su cui viaggiavano gli adolescenti. Un incidente, è l'ipotesi che prende sempre più forma, altrimenti non si spiegherebbe questo lungo silenzio.