Infermiera esce dall'ospedale e scompare nel nulla. Continuano le ricerche

È giallo, e sale la preoccupazione, per la scomparsa di una giovanissima infermiera, ha solo 23 anni, in Galles. Laurie Jones è scomparsa nella notte di ieri, dopo essere uscita intorno alle 2 dal turno di lavoro al University Hospital of Wales, a Cardiff. Proprio lì è stata vista l'ultima volta, con ancora indosso il suo camice blu, una felpa con cappuccio dello stesso colore e uno zainetto rosa, riporta il Wales Online. Poi, più nessuna notizia, ormai da due giorni.



Laurie Jones, 23, was seen leaving the University Hospital of Wales in the early hours of this morninghttps://t.co/PYnkHbzps5

— BBC Wales News (@BBCWalesNews) October 1, 2019