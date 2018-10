Ragazza scomparsa da 5 giorni, madre disperata su Fb: «Sento che è finita nei guai»

Alisha Watkins, 14 anni, è sparita cinque giorni fa a Cardington, nel Bedfordshire, in Inghilterra. La madre ha pubblicato un post su Facebook in cui comunica tutta la sua apprensione per la figlia: «Sento che è finita nei guai, o che qualcosa è successo. Questo è un grido d'aiuto. Tutta la famiglia è fuori di sé per la preoccupazione».









«Qualcuno degli amici di Alisha l'ha più vista da sabato pomeriggio?», conclude la donna, in un post che ha attivato il passaparola in tutta la comunità di Cardington. Anche la polizia del Bedfordshire si è messa sulle tracce della quattordicenne, descrivendola come una ragazza magra, altra 1,65, dai capelli biondi. L'ultima volta che è stata vista indossava leggings neri, una giacca blu e scarpe da ginnastica nere. © RIPRODUZIONE RISERVATA