Bimba scomparsa nel 2017 viene riconosciuta grazie alla serie Netflix "Misteri Irrisolti": madre arrestata per rapimento

Kayla Unbehaun, una bambina di 9 anni scomparsa nel 2017 dalla sua casa di South Elgin (Illinois), è stata ritrovata lo scorso fine settimana in un centro commerciale di Asheville, in Carolina del Nord. L'ha riconosciuta il proprietario di un negozio, grazie a Netflix: l'uomo aveva visto un documentario dedicato proprio al caso della sua sparizione, facente parte della serie "Unsolved Mysteries" (trad. "Misteri Irrisolti").

A seguito del ritrovamento di Kayla, oggi 15enne, la polizia ha arrestato la madre, accusata del suo rapimento: Heather Unbehaun, 40 anni, era sparita insieme alla figlia sei anni fa, dopo che ne aveva perso l'affidamento in favore dell'ex marito.

La notizia del ritrovamento della ragazzina è stata annunciata su Twitter ieri, lunedì 15 maggio, dal National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), insieme a una dichiarazione rilasciata alla stessa no-profit dal padre, Ryan Iskerka: Sono felicissimo che Kayla sia a casa sana e salva.

Voglio ringraziare la polizia di South Elgin, l'NCMEC e tutte le forze dell'ordine che hanno seguito il suo caso. Ora chiediamo che venga rispettata la nostra privacy, in modo da poter avere il tempo per conoscerci di nuovo e ricominciare una vita insieme».

Al momento, Kyla si trova in una struttura protetta, ma a breve tornerà a casa del padre. La madre invece è in carcere, in attesa di essere estradata nell'Illinois, dove affronterà il processo a suo carico.

Il giorno della scomparsa

Di Kayla Unbehaun non si avevano notizie dal 5 luglio 2017. Quel giorno, il padre Ryan Iskerka, sarebbe dovuto andarla a prelevare in casa della madre, a South Elgin, un piccolo villaggio nei pressi di Chicago: aveva appena vinto la causa per l'affidamento della bimba, dopo la separazione dalla moglie. Ma una volta giunto all'abitazione, non aveva trovato nessuno: l'ex moglie lo aveva battuto sul tempo, scappando via con la piccola, incurante della sentenza dei giudici che le avevano concesso solo il diritto di farle visita. A Heather, all'epoca 36enne, questo non poteva bastare.