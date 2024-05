Martedì 28 Maggio 2024, 06:17

Rafah era l’ultimo rifugio e adesso è una trappola, una polveriera, ma non ci sono solo gli israeliani dell’Idf, l’esercito con la Stella di Davide, a sferrare l’attacco e bombardare. C’è anche una barriera insormontabile che i “fratelli” arabi hanno eretto per impedire che possa attraversare il valico verso l’Egitto un fiume di profughi indesiderati. Che adesso si accalcano e cercano una via d’uscita dall’inferno. Per questo il governo del Cairo ha sempre messo in guardia Tel Aviv, dicendo di considerare un affondo a Rafah un atto di guerra. E non a caso lo scorso febbraio le immagini dei satelliti avevano rivelato la costruzione di un altro Muro in Medio Oriente, il Muro di Gaza, che dovrebbe servire a separare e blindare ermeticamente la Striscia. Un muro arabo, egiziano. Le ruspe hanno cominciato a lavorare a una spianata da 5-20 chilometri quadrati e un muro alto 5 metri. Un esodo palestinese verso l’Egitto non solo stravolgerebbe il Nord Sinai. Aprirebbe le frontiere egiziane di Hamas, un’emanazione di quei Fratelli musulmani che sono fumo negli occhi per il generale e presidente Al Sisi.

BAGNO DI SANGUE

Per cui non c’è niente di nuovo sotto il sole e ancora una volta i palestinesi rappresentano per i Paesi arabi un problema da risolvere, non una causa da sposare. L’Egitto ha rapporti commerciali e di approvvigionamenti energetici con Israele, in più non vuole correre alcun rischio di destabilizzazione come quello che nel 1970, come conseguenza della guerra dei sei giorni del 1967 vinta dagli israeliani, indusse Re Hussein di Giordania a stroncare con l’esercito, una volta per sempre, la guerriglia palestinese. Lui stesso era stato vittima di più tentativi di omicidio. I fedayn palestinesi attaccavano Israele dai villaggi giordani, e cercavano di creare uno Stato nello Stato, con proprie forze militari e tasse. Avevano cominciato coi dirottamenti di aerei ad Amman. Furono sgominati in un bagno di sangue. In dieci giorni, il settembre nero del 1970 provocò da 3 a 5mila vittime, decine di migliaia in seguito. Da allora la Giordania, al 70 per cento abitata da palestinese, vive in un precario equilibrio. E quando l’Iran ha scagliato contro Israele 350 fra missili e droni, i giordani hanno contribuito a abbattere un numero rilevante di questi ultimi. Inoltre, nei Paesi del Golfo c’è ancora il ricordo della posizione che presero i palestinesi dopo l’invasione del Kuwait da parte di Saddam. Negli Emirati arabi uniti, rappresentavano da tempo il cuore dell’amministrazione statale. Erano burocrati e medici. Commisero l’errore di schierarsi con l’invasore, furono emarginati ed espulsi.

LA STRATEGIA

Al vertice della Lega araba dell’11 novembre scorso, le pretese iraniane di blocco totale verso Israele e gli Stati Uniti nell’area sono naufragate per l’opposizione delle monarchie del Golfo. Ne è venuto fuori un embargo sulle armi e basta. Niente boicottaggio dei trasferimenti di militari ed equipaggiamento americani in zona, niente interruzione dell’export di gas e petrolio con Israele. È il pragmatismo di una potenza regionale come l’Arabia Saudita del principe Bin Salman a dettare la linea. La questione palestinese passa in secondo piano. Strategico è arginare le ambizioni dell’Iran, che con la politica dei proxy (Hezbollah in Libano, Hamas a Gaza e Houthi nello Yemen) rappresenta non solo agli occhi di Israele ma del mondo arabo sunnita un potenziale nemico. Il 7 ottobre, del resto, aveva come obiettivo non dichiarato di Hamas quello di sabotare il negoziato tra Arabia Saudita e Israele, che avrebbe suggellato gli “accordi di Abramo” già conclusi fra Israele e EAU, Bahrain, Marocco e Sudan. Egitto e Giordania avevano concluso la pace con Tel Aviv, per quanto la guerra a Gaza abbia indotto personalità egiziane a evocare il ritiro dal trattato di pace del 1979. Ieri, dopo la sparatoria e l’uccisione del soldato egiziano, sono tornati nella Striscia i camion con gli aiuti. E se gli egiziani hanno rafforzato la sicurezza e i controlli, non hanno però alcuna volontà o interesse di intraprendere una guerra con Israele a difesa dei palestinesi di Gaza. Fra i Paesi del Golfo, il più vicino ai palestinesi è il Qatar che ospita i leader di Hamas a Doha, li protegge, ne garantisce l’attivismo politico. Ma già nelle scorse settimane sono filtrate notizie sul fatto che la pazienza degli emiri sta per esaurirsi, e i capi di Hamas potrebbero dover lasciare il Paese, restando a quel punto in balìa della vendetta mirata del Mossad.