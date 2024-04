Fuga di radiazioni nucleari in Russia, dichiarato lo “stato di emergenza”: cosa sta succedendo

Fuga di radiazioni nucleari in Russia. Le autorità della città dell'estremo oriente di Khabarovsk hanno annunciato lo stato di emergenza. L'agenzia di stampa russa TASS ha riferito venerdì che livelli più elevati di radiazioni sono stati rilevati vicino a un traliccio elettrico situato a circa 2,5 km (1,5 miglia) dalle aree residenziali.

Norvegia, radiazioni nucleari di «origine sconosciuta» rilevate: cosa sta succedendo

L'isolamento

Le autorità russe hanno isolato Khabarovsk dopo che venerdì è stata scoperta una perdita di radiazioni, senza che siano stati segnalati feriti. In una città russa è stato promulgato lo stato di emergenza a causa della contaminazione nucleare, ha riferito il Mirror. Nessuno è rimasto ferito o esposto alle radiazioni e, secondo il rapporto, “non vi è alcuna minaccia per la salute dei cittadini”.

Le cause sconosciute

Le autorità russe non hanno chiarito la causa delle preoccupanti radiazioni a Khabarovsk.

Venerdì, una misteriosa fonte di radiazioni è stata “rimossa e collocata in un contenitore protettivo” e poi “trasportata in un impianto di stoccaggio di rifiuti radioattivi”. Tuttavia, lo stato di emergenza persisterà per almeno altri tre giorni nel quartiere Industrialny della città mentre le forze dell'ordine indagano sulla fonte della fuga di notizie, ha riferito The Mirror.

Officials in Russia declared a state of emergency following a mysterious radiation leak in the city of Khabarovsk....https://t.co/5bOLKhrj9n pic.twitter.com/FeGmmFDfjE — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) April 5, 2024

Khabarovsk, situata vicino al confine con la Cina, ha una popolazione di 630.000 abitanti. I rapporti suggeriscono che c'è stato un ritardo di circa una settimana prima che le autorità rispondessero alla fuga di notizie, secondo fonti di Firstpost.

I video preoccupanti

Sono emerse riprese video che mostrano un individuo che indossa una maschera protettiva nucleare e trasporta un lettore di radiazioni. Le letture sul dispositivo aumentavano man mano che la persona si spostava attraverso un'area designata come "discarica di rifiuti". Il suo lettore di radiazioni ha lanciato un allarme a 0,45 microsievert e la lettura più alta visibile sullo schermo è 5,99.

Tuttavia, nel video, l'uomo afferma che il valore era 20. Secondo il rapporto del Mirror, il valore è potenzialmente sufficiente ad aumentare il rischio di cancro, danneggiare il DNA, causare danni al feto e rappresentare una minaccia per la salute dei bambini.

I rapporti suggeriscono che la fonte di radiazioni potenzialmente letale a Khabarovsk era nota da circa una settimana prima che venisse intrapresa un'azione o che il pubblico fosse allertato.

Un “ragazzo” che aveva effettuato una prima lettura il 28 marzo lo aveva segnalato ai servizi speciali russi. Solo oggi, però, è stato dichiarato lo stato di emergenza. Andrey Kolchin, capo della protezione civile della città, ha confermato questo ritardo. Ha dichiarato: “È stata scoperta una fonte di livelli di radiazioni aumentati….l’area è stata transennata”.