Quanto costa la benzina in Europa?

Secondo i dati registrati il 14 marzo 2022 dal sito "Cargopedia" il prezzo della benzina in Italia è tra i più alti in Europa. La media registrata della benzina Euro 95 è di 2,182 euro a litro. Più cara in Finlandia, il paese scandinavo si assesta infatti a 2,211. Dando un'occhiata alla "classifica" si può notare i costi bassissimi in Russia (0,392 euro a litro) e di Bielorussia (0,597 euro a litro).Intanto Davanti al rischio che la ripresa economica post-Covid cada sotto i colpi della guerra in Ucraina, intanto, l'Ue si prepara a schermare l'impatto dell'offensiva di Mosca su cittadini e imprese, sempre più provati dal caro energia.

Se una revisione dell'Iva a livello europeo potrebbe richiedere tempi burocratici troppo lunghi e in definitiva mandare messaggi controproducenti anche per gli obiettivi climatici del Continente, la soluzione migliore sono allora sconti sui prezzi dei carburanti e sussidi alle imprese più esposte e vulnerabili. A tirare la volata è stata Parigi - alla guida anche della presidenza di turno dell'Ue -, che già la scorsa settimana aveva annunciato una riduzione dei prezzi della benzina di 15 centesimi al litro.

Irlanda, Belgio e Germania non sono da meno e «molti altri», Italia compresa, potrebbero imboccare a breve la stessa strada. Con l'intento, ha evidenziato il ministro francese dell'Economia, Bruno Le Maire, di rassicurare tutte quelle famiglie che «non hanno altra scelta per lavorare che usare la propria auto». Una protezione che serve in misura anche maggiore alle aziende più colpite dalla fiammata dei prezzi, quelle che consumano molto gas o che sono esposte al mercato russo. Anche considerando che la volatilità del mercato è destinata a persistere.

Quanto vosta la benzina in Europa?



Italia 2,182 (euro al litro)

Albania 1,799

Andorra 1,582

Austria 1,978

Bielorussia 0,597

Belgio 1,937

Bosnia ed Erzegovina 1,469

Bulgaria 1,416

Croazia 1,654

Cipro 1,430 1,486

Cechia 1,860

Danimarca 2,041

Estonia 1,890

Finlandia 2,211

Francia 1,978

Germania 2,191

Grecia 2,100

Ungheria 1,278

Islanda 2,019

Irlanda 1,910

Lettonia 1,878

Lituania 1,750

Lussemburgo 1,722

Macedonia del Nord 1,399

Malta 1,333

Moldavia 1,346

Paesi Bassi 2,211

Norvegia 2,122

Polonia 1,439

Portogallo 2,018

Romania 1,604

Russia 0,392

San Marino 1,845

Serbia 1,447

Slovacchia 1,643

Slovenia 1,496

Spagna 1,831

Svezia 1,973

Svizzera 1,900

Turchia 1,260

Ucraina 1,098

Regno Unito 1,936