Il quadro giapponese "La grande onda di Kanagawa" di Hokusai è stato venduto all'asta per quasi 3 milioni di dollari: è record

Forse si tratta dell'opera d'arte giapponese più famosa di tutte, di sicuro da oggi risulta la più cara acquistata a un'asta. «La grande onda di Kanagawa», incisione xilografica dell'artista giapponese Katsushika Hokusai (1760-1849), è stata venduta dalla casa d'aste Christiès a New York per 2.760.000 dollari, partendo da una stima di 500 mila dollari.

La vendita, che ha aperto ufficialmente l'Asian Art Week della Grande Mela, ha travolto il precedente record stabilito sempre dalla stessa opera di Hokusai, nel marzo 2021, quando l'opera in stile ukiyo-e èstata venduta per 1,6 milioni (stima di 150-200 mila dollari). Anche in quel caso l'opera era stata battuta all'asta da Christiès.

Un'opera iconica

«La grande onda» raffigura tre barche che si muovono attraverso un mare in tempesta, con una grande onda che forma una spirale al centro e il Monte Fuji visibile sullo sfondo, che sovrasta la scena da lontano.

L'incisione fa parte appunto di un ciclo di opere chiamato «Le trentasei vedute del monte Fuji» realizzate all'inizio degli anni '30 dell'Ottocento da Hokusai, con le quali l'artista toccò l'apice della sua carriera rivoluzionando l'arte della stampa ukiyo-e. Realizzata in un periodo di enorme difficoltà economica per l'artista, la xilografia ebbe un successo clamoroso e divenne presto iconica anche per la cultura occidentale avendo influenzato pittori impressionisti del calibro di Vincent Van Gogh e Claude Monet. «Onde che sono artigli», scrisse proprio Van Gogh nel descrivere quelle magnetiche linee increspate.

Secondo i critici d'arte, nonostante sia difficile da stabilire con certezza, l'incisione di Hokusai potrebbe essere l'opera artistica più riprodotta di tutti i tempi.

Aste da record

L'ultima asta organizzata da Christie's ha incassato in totale 11.413.992 dollari, ben al di sopra della stima pre-asta più bassa. C'è stata una partecipazione globale con offerenti provenienti da 22 Paesi di Asia, Medio Oriente, Europa e Nord America.

Tra le cessioni più eclatanti si segnala quella di un vaso coreano in porcellana bianca "Moon Jar", venduto per 4.560.000 dollari, che ha stabilito il nuovo record per quanto riguarda questa categoria di ceramica coreana.

«Three Seated Women», dipinto a olio realizzato nel 1962 dall'artista coreano Park Sookeun ,le cui opere sono molto apprezzate dai collezionisti di tutto il mondo, è stato venduto per 441.000 dollari.

Infine, un set di altre 12 xilografie giapponesi in stile ukiyo-e, di Kitagawa Utamaro, che raffigurano «Le dodici ore del quartiere del piacere», ha realizzato 226.800 dollari. Più di cinque volte la sua stima più bassa.