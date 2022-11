Qatar 2022, troupe danese interrotta e minacciata durante la diretta dal personale di sicurezza

Mondiali Qatar - L'inviato in Qatar, Rasmus Tantholdt e il team danese di TV 2 News sono stati interrotti durante una diretta dal personale di sicurezza. Alla troupe è stato detto senza mezzi termini che se non avessero interrotto le riprese, le loro telecamere sarebbero state distrutte. Questo nonostante l'inviato abbia mostrato gli accredi correttamente acquisiti per seguire i Mondiali Qatar 2022.

L'inviato stava conducendo una diretta di fronte a uno degli alberghi più frequentati di Doha, quando all'improvviso è stato aviccinato da alcuni responsabili del servizio di sicurezza. Uno di loro ha immediatamente afferrato la telecamera mettendo la mano sull'obiettivo. Tantholdt ha risposto dicendo: «Siamo in diretta sulla televisione danese. Avete invitato il mondo intero a venire qui, perché non possiamo filmare su una strada pubblica?».

Subito dopo il giornalista, per tentare di calmare la situazione, ha mostrato l' accredito e il permesso di ripresa valido in tutto il Paese. Nonostante questo la security ha insistito sul fatto che avessero bisogno di un altro tipo di documento tentando nuovamente di afferrare la telecamera. A quel punto si è sentito il giornalista danese dire: «Vuoi rompere la telecamera? Ok, puoi rompere la telecamera. Quindi ci state minacciando di spaccare la telecamera».

We now got an apology from Qatar International Media Office and from Qatar Supreme Commitee.

This is what happened when we were broadcasting live for @tv2nyhederne from a roundabout today in Doha. But will it happen to other media as well? #FIFAWorldCupQatar2022 pic.twitter.com/NSJj50kLql — Rasmus Tantholdt TV2 (@RasmusTantholdt) November 15, 2022

Il Comitato supremo per la gestione della Coppa del mondo aveva assicurato che i funzionari di sicurezza avrebbero adottato un approccio più rilassato circa le severissime leggi di ripresa degli spazi in vigore in Qatar. Questo messaggio, almeno in questo particolare episodio, per ora non sembra essere stato trasmesso nel modo giusto, anche se Tandtholdt ha rivelato di aver ricevuto delle scuse ufficiali.

