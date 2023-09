Putin ingaggia Troshev: l'ex fedelissimo di Prigozhin crea una nuova unità di combattenti. «Ma non sarà come la Wagner»

È stato il Cremlino stesso a dare l’annuncio, diffuso con un’agenzia diramata nelle prime ore del mattino di Mosca. Il presidente Vladimir Putin crea una nuova unità di combattenti, a guidarla e addestrarla sarà un personaggio di spicco: Andrei Troshev, già braccio destro e uomo di fiducia di Evgenji Prigozhin, il leader della compagnia Wagner morto nello schianto aereo di Tver del 24 agosto scorso. Putin ha conferito ufficialmente l’incarico a Troshev, colonnello plurimedagliato noto con il soprannome di Sedoi, “Capelli grigi”, durante un incontro privato avvenuto nella residenza del presidente.

Putin chiama Troshev, chi è

L’agenzia Interfax riferisce che al colloquio tra Putin e l’ex capo di Stato maggiore del gruppo Wagner ha partecipato anche il vice ministro della Difesa, Yunus-Bek Evkurov.

Reclutamento

L’iniziativa di Vladimir Putin, secondo gli osservatori internazionali, ha due piani di lettura. Dal lato pratico risponde alla necessità per Mosca di reclutare sempre più soldati: la controffensiva ucraina prosegue e l’esercito della Federazione ha bisogno di nuove forze. Ma rivela anche l’insuccesso delle mobilitazioni imposte dal Cremlino. Il consenso popolare nei confronti dell’occupazione dell’Ucraina un anno fa era pressoché totale, oggi prevale l’indifferenza e in alcune regioni come Buriazia e Daghestan l’aperta opposizione, a volte esasperata al punto da sfociare in incendi ai centri di reclutamento. Ma l’operazione speciale di Putin richiede sempre nuove forze e a fine luglio la Duma di Stato russa - la Camera bassa del Parlamento - ha approvato una legge per estendere l’età massima di reclutamento da 27 a 30 anni dal gennaio del prossimo anno. Così, la popolazione russa di età compresa tra i 18 e i 30 anni potrebbe essere richiamata dalle Forze armate. La modifica si applicherà a soldati semplici, marinai, sergenti, sottufficiali, sottotenenti e guardiamarina, chi si rifiuta viene considerato disertore.

Fedeltà

Putin è consapevole che un’altra mobilitazione alimenterebbe ulteriormente il malcontento dei cittadini, perciò ha incaricato Troshev di formare la sua unità reclutando i volontari. E la scelta del colonnello non è casuale: Putin tenta di riaffermare la sua autorità dopo l’ammutinamento della Brigata Wagner, quando nell’arco di ventiquattr’ore Prigozhin organizzò un’insurrezione inviando truppe a Rostov e poi verso Mosca prima di ritirarsi. È stata la più grande sfida all’autorità del presidente negli ultimi vent’anni e un mese fa Putin ha imposto a tutti gli uomini della Wagner e agli altri mercenari di gruppi privati un giuramento di fedeltà allo Stato russo. Quanto a Troshev, è dipendente del ministero della Difesa. “Capelli grigi”, 61 anni, è un veterano delle guerre russe in Afghanistan e Cecenia. È stato insignito del premio Eroe della Russia per il suo ruolo nel sostenere le forze governative in Siria nel 2015 e nel 2016 come comandante Wagner. Secondo alcuni media indipendenti russi, il colonnello è stato ricoverato in un ospedale della Siria e sarebbe coinvolto nella morte di alcuni mercenari. Lui ha sempre negato le accuse.