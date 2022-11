Putin sposta missile nucleare in Bielorussia, l'allarme del Ministero della Difesa inglese

Un'immagine satellitare diffusa dal Ministero della Difesa ingelse rivela che un missile russo con capacità atomiche è stato portato all'aeroporto di Machulishchi, in Bielorussia, a circa otto chilometri a sud di Minsk. Si tratta dell'arma ipersonica - nome in codice Killjoy dalle forze Nato e Dagger dai russi - e fa parte dell'arsenale di Putin dal 2018. Ha una portata di quasi 2000 km. Un gittata che, teoricamente, potrebbe raggiungere anche l'Italia.

Putin, imprenditori e manager russi (e spie) in fuga a Belgrado: così investono nella nuova "Casablanca d'Europa"

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 1 November 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/ohQH7fYyqM



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/Q9WxS4UKza — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 1, 2022

Le immagini satellitari

L'arma mortale, che può essere caricata con un massimo di 1.000 libbre di esplosivo o una testata nucleare, è stata spostata a circa 1.100 miglia da Londra, secondo l'intelligence britannica. Il ministero della Difesa ha rilasciato martedì un aggiornamento dell'intelligence con un'immagine scattata il 17 ottobre all'aeroporto di Machulishch. La foto mostra due jet MiG-31K Foxhound vicino a un possibile contenitore missilistico di sette metri di lunghezza. Il Ministero della Difesa inglese ha affermato che è probabile che il contenitore ospiterà un missile balistico lanciato dall'aria As-24 Killjoy.

Il missile Killjoy

Il Killjoy può viaggiare fino a 12 volte la velocità del suono e la sua capacità di essere lanciato dall'aria tramite un jet rende quasi impossibile rilevare e neutralizzare da una posizione difensiva. Se lanciato dalla Bielorussia, potrebbe colpire Londra in circa nove minuti. L'intelligence suggerisce che la Russia potrebbe colpire obiettivi aggiuntivi oltre all'Ucraina, ha affermato il Ministero della Difesa.

Come funzionano

"La Russia ha lanciato occasionalmente queste armi durante la guerra in Ucraina, ma le scorte sono probabilmente molto limitate", secondo l'aggiornamento. "Probabilmente ha svolto il dispiegamento principalmente per inviare messaggi all'Occidente e per ritrarre la Bielorussia come sempre più complice della guerra".

Il precedente utilizzo

Il ministero della Difesa russo ha dichiarato di aver utilizzato un missile Dagger per colpire un magazzino sotterraneo nella regione di Ivano-Frankivsk. Sebbene il Ministero della Difesa creda che l'arma costituisca solo una piccola parte dell'arsenale di Putin, ha mostrato un'escalation nella sua campagna di bombardamenti aerei mentre la guerra in Ucraina continua a infuriare.