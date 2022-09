Putin, la richiesta della cantante russa Alla Pugacheva: «Voglio diventare una spia»

L'iconica cantante russa Alla Pugacheva, molto popolare fin dall'epoca sovietica, dice di voler essere inserita nella lista degli agenti stranieri della Russia in solidarietà con suo marito che è stato designato come tale. Il marito, cantante e presentatore televisivo di Pugacheva, Maxim Galkin, ha criticato l'invio di truppe russe in Ucraina, ed è stato aggiunto sabato dal ministero della Giustizia al registro degli agenti stranieri con l'accusa di condurre attività politiche per conto dell'Ucraina e di aver ricevuto finanziamenti ucraini.

Russian diva Alla Pugacheva has issued an anti-war statement criticising "the deaths of our boys for illusory goals that are making our country a pariah." Given her legendary status as an A-list Russian celebrity, some say this is the most meaningful anti-war protest to date pic.twitter.com/SgUupCjOpz

