Putin sconfitto, Israele distrugge droni iraniani impiegati dalla Russia in Ucraina

Israele attacca l'Iran. L'esercito di Tel Aviv ha distrutto un deposito di droni iraniani in Siria, vicino a Damasco, con un'incursione missilistica. Una sconfitta per Putin, visto che si tratta degli stessi aerei con pilota da remoto che Teheran fornisce al Cremlino. A darne notizia il Centro siriano di monitoraggio dei diritti umani (SOHR) in un rapporto pubblicato di recente. Distrutto anche il magazzino dei prodotti finiti e delle attrezzature di produzione.

L'impianto distrutto si trovava vicino all'aeroporto di Damasco, a ovest del Rif Dimashka. Di recente questo aeroporto militare è stato completamente controllato dagli iraniani e dai militanti da loro sostenuti, e nel gennaio 2022 vi sono state consegnate spedizioni di armi, munizioni e componenti per la raccolta dei droni.

