Putin, ristorante "La Maison de Poutine" minacciato perché il nome ricorda lo Zar. I titolari: «Sono solo patatine»

Una catena di ristoranti in Francia ha subito insulti sui social e minacce telefoniche dopo essere stata indebitamente associata al leader russo Vladimir Putin. La Maison de Putine però non ha nulla a che vedere con il personaggio politico, si riferisce al tipico "Poutine" un piatto tipico di patatine fritte ricoperto di salsa al formaggio, prelibatezza del Quebec.

La Maison de Poutine, una prelibatezza del Quebec

La catena, che ha quattro sedi in Francia, di cui tre a Parigi, ha ricevuto numerosi insulti sulle proprie pagine social oltre che telefonate anonime con minacce e insulti: "Abbiamo fino a cinque o sei chiamate all'ora", ha detto a Le Parisien il co-fondatore del ristorante Guillaume Natas, spiegando che non ha ancora presentato una denuncia perché pensa che "la polizia abbia altro da fare". Tuttavia la preoccupazione è aumentata, tanto che un dipendente della sede del ristorante a Tolosa ha detto a France Bleu di temere che le persone possano vandalizzare la proprietà o ricorrere alla violenza.

Il chiarimento sui social «Non siamo legati a Putin»

Per questo la direzione del ristorante si è vista costretta a pubblicare un post sui social specificando che "non è legato al regime russo e al suo leader". "Il nostro piatto è nato in Quebec negli anni '50. E le storie sulla sua origine sono numerose. Ma una cosa è certa: il poutine è stato creato da cuochi appassionati desiderosi di portare gioia e conforto ai propri clienti", ha scritto il ristorante "La Maison di Poutine ha lavorato sin dal suo primo giorno per perpetuare questi valori e oggi porta il suo più sincero sostegno al popolo ucraino che sta lottando coraggiosamente per la propria libertà contro il regime tirannico russo".

pic.twitter.com/WEfYpkoRRg — La Maison de la Poutine (@MaisonPoutine) March 3, 2022

Cocktail e locali cambiano nome per solidarietà con l'Ucraina

Il caso di La Maison de Poutine non è isolato. Anche un ristorante ad Austin, in Texas, precedentemente noto come "Russian House", ha annunciato di aver eliminato la parola "russo" dal suo nome. Il proprietario, Varda Monamour, originario dell'Europa orientale ha detto che se il nome "rattrista o porta dolore agli altri, sentiamo semplicemente che deve essere 'The House', la casa per tutti. La casa in cui le persone possono entrare e godersi un buon pasto e concentrarsi sulle cose buone e su qualcosa che ci porta insieme, non ci separa". Polemiche anche nel mondo dei drink dove c'è stato chi ha proposto di cambiare il nome Moscow Mule (celebre cocktail a base di vodka e ginger beer) in Kiev Mule.