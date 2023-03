Venerdì 17 Marzo 2023, 20:53 - Ultimo aggiornamento: 20:58

La Corte penale internazionale dell'Aja ha emesso oggi un mandato di cattura internazionale nei confronti di Vladimir Putin. Il presidente russo, insieme alla commissaria russa per i diritti dei bambini Maria Alekseyevna Lvova-Belova, non potrà dunque mettere piede nei 123 Paesi che aderiscono allo Statuto di Roma, il trattato internazionale istitutivo della CPI. Fra questi Stati non figurano la Russia, come era facile immaginare, ma anche gli Stati Uniti che hanno firmato il trattato senza ratificarlo.

Putin e il mandato d'arresto della Corte internazionale: cosa rischia lo zar e cosa può succedere ora

Putin, in quali Paesi è valido il mandato d'arresto internazionale?

L'elenco degli Stati Parte è molto vasto, include le principali potenze europee (Italia, Francia, Germania, Spagna), ma anche numerosi Paesi da America, Africa, Asia e Oceania. L'Ucraina, invece, pur avendo firmato lo Statuto di Roma, non lo ha ancora ratificato. Fra i Paesi che invece non hanno mai aderito spiccano Cina, India e Arabia Saudita. Ecco l'elenco completo degli Stati Parte, quelli in cui il mandato ci cattura internazionale nei confronti di Putin è valido:

Afghanistan

Albania

Andorra

Antigua e Barbuda

Argentina

Australia

Austria

Bangladesh

Barbados

Belgio

Belize

Benin

Bolivia

Bosnia ed Erzegovina

Botswana

Brasile

Bulgaria

Burkina Faso

Cambogia

Canada

Capo Verde

Ciad

Cile

Cipro

Colombia

Comore

Corea del Sud

Costa d'Avorio

Costa Rica

Croazia

Danimarca

Dominica

Ecuador

El Salvador

Estonia

Figi

Filippine

Finlandia

Francia

Gabon

Gambia

Georgia

Germania

Ghana

Giappone

Gibuti

Giordania

Grecia

Grenada

Guatemala

Guinea

Guyana

Honduras

Irlanda

Islanda

Isole Cook

Isole Marshall

Italia

Kenya

Kiribati

Lesotho

Lettonia

Liberia

Liechtenstein

Lituania

Lussemburgo

Macedonia

Madagascar

Malawi

Maldive

Mali

Malta

Mauritius

Messico

Moldavia

Mongolia

Montenegro

Namibia

Nauru

Niger

Nigeria

Norvegia

Nuova Zelanda

Paesi Bassi

Palestina

Panama

Paraguay

Perù

Polonia

Portogallo

Regno Unito

Repubblica Ceca

Repubblica Centrafricana

Repubblica del Congo

Repubblica Democratica del Congo

Repubblica Dominicana

Romania

Saint Kitts e Nevis

Saint Vincent e Grenadine

Saint Lucia

Samoa

San Marino

Senegal

Serbia

Seychelles

Sierra Leone

Slovacchia

Slovenia

Spagna

Sudafrica

Suriname

Svezia

Svizzera

Tagikistan

Tanzania

Timor Est

Trinidad e Tobago

Tunisia

Uganda

Ungheria

Uruguay

Vanuatu

Venezuela

Zambia

Khan (Procuratore CPI): «Bambini non sono spoglie di guerra»

«Non possiamo permettere che i bambini siano trattati come spoglie di guerra». A parlare è il procuratore capo della Corte penale internazionale, Karim Khan, dopo l'emissione di un mandato di cattura internazionale contro il presidente russo. Ci sono ragionevoli motivi per ritenere Vladimir Putin penalmente responsabile delle deportazioni, ha dichiarato, sottolineando che si tratta di bambini protetti dalle convenzioni di Ginevra.

Centinaia di loro, ha denunciato, sono stati presi dagli orfanatrofi in Ucraina e portati in Russia dove sono stati dati «in adozione». Nuovi leggi in Russia, firmate da Putin, hanno reso più facile l'adozione dei bambini ucraini. Questo, fra l'altro, «dimostra l'intenzione di rimuovere permanentemente questi bambini dal loro paese», ha sottolineato Khan.

In verde gli Stati Parte dello Statuto di Roma, in giallo quelli che non hanno ratificato il trattato, in grigio quelli che non vi hanno mai aderito