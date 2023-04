Venerdì 7 Aprile 2023, 11:00 - Ultimo aggiornamento: 11:01

"I segreti della residenza di montagna di Putin": con questo titolo il gruppo di opposizione russo di Navalny (rinchiuso in carcere) ha diffuso le immagini della residenza bunker dello Zar nella zona di Sochi, la popolare meta turistica russa dove in passato si sono svolti anche i giochi olimpici invernali.

I dettagli emersi descrivono il quadro a cui Putin ha abituato: paranoia mescolata a lusso. All'esterno per difendere la residenza segreta di 3500 metri quadrati c'è un sistema missilistico aniaereo Pantsir: si trova a circa un chilometro e mezzo dalla villa che, formalmente, risulta essere di proprietà del colosso del petrolio Gazprom.

Putin usa la residenza faraonica per andare a sciare e secondo alcune ricostruzioni vi ha trascorso parte dell'inverno con la ginnasta Alina Kabaeva, indicata come la sua amante. Nella tenuta, racconta il servizio pubblicato su YouTube dal gruppo Navalny, vi sono criocamera, eliporto, saune e bagno turco, skilift privato, piscine riscaldate.

Si tratta solo di uno dei numerosi palazzi segreti di Putin e un ex agente della sicurezza, fuggito in Turchia perché in disaccordo con l'aggressione dell'Ucraina, ha raccontato che in ogni villa c'è comunque una stanza allestita allo stesso modo, con lo stesso arredamento, in modo da consentire a Putin, quando compare in un video, di non fare capire dove si trovi in quel determinato momento e di fare ritenere che sia a Mosca come sempre.

A Sochi non c'è solo lusso (lampade con cristalli Swarowski da 6.000 euro, principeschi piatti di caviale, pianoforti di grande valore) ma anche un sistema di difesa militare che dimostra la paura che ha Putin di essere bersaglio di un attacco. Risulta esserci un sistema radar per intercettare i droni, e quello missilistico Pantsir, la cui tipologia è già stata individuata anche a ridosso di altre residenze dello Zar. Il sistema missilistico Pantsir è conosciuto anche come Tunguska-3, è a corto raggio ed è fabbricato in Russia.