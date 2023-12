Putin"candidato indipendente" alle elezioni russe: l'appoggio del partito e il contrasto con Zelensky (che ha rinviato il voto). Resterà al potere fino al 2030

Non come esponente di un partito, ma da indipendente. Vladimir Putin si candida alle elezioni presidenziali russe che si terranno il 17 marzo 2024 come candidato indipendente, con un'ampia base di sostegno. La settimana scorsa il partito “Russia Unita”, da lui fondato, gli ha dato un appoggio unanime per la sua ricandidatura. Lo Zar corre per un quinto mandato che lo porterà a guidare la Russia fino al 2030. Sull'esito del voto non esisterebbero dubbi, non solo perché tutte le voci critiche tra i politici, gli attivisti e i media sono state messe a tacere, ma anche perché, secondo i sondaggi di istituti non sospetti di connivenza con il Cremlino, la grande maggioranza dei russi condivide la visione del presidente. Putin è «un leader nazionale che gode della fiducia di decine di milioni di persone e attorno al quale si stringe chiunque voglia vedere il nostro Paese forte, prospero e indipendente», ha assicurato il presidente di Russia Unita ed ex capo dello Stato Dmitry Medvedev aprendo i lavori del congresso.

Putin, le presidenziali 2024 e la guerra

Putin è stato al centro del potere al Cremlino - sia come presidente che come primo ministro - per più di due decenni, e per tutto questo tempo ha sostenuto il partito al governo Russia Unita (UR).

Settantuno anni e due volte protagonista del processo che ha modificato la Costituzione del Paese. «Non nasconderò il fatto che in momenti diversi ho avuto pensieri diversi. Questo è il momento in cui la decisione deve essere presa. Mi candiderò per la carica di presidente della Federazione Russa», aveva dichiarato la settimana scorsa durante la prima conferenza da quando era iniziata la guerra contro l'Ucraina. Sergei Mironov, uno dei principali alleati di Putin e leader del partito “Una Russia Giusta” che lo sostiene, ha confermato che Putin si presenterà come candidato indipendente e che verranno raccolte le firme. Le agenzie di stampa russe hanno raccontato come più di 700 politici e personaggi provenienti da tutta la comunità sportiva e culturale si erano incontrati sabato «per sostenere la candidatura dello Zar». «Più di 3,5 milioni di membri e sostenitori del partito prenderanno parte attivamente alla campagna elettorale», ha affermato un alto funzionario.

Putin e il contrasto con Zelensky

La decisione della Russia di organizzare un'elezione contrasta con Volodymyr Zelensky, il presidente che ha ritardato il voto dell'Ucraina affermando che «non è il momento giusto» per tenere un processo democratico mentre il Paese è in guerra. Il risultato delle elezioni russe di marzo è visto come una formalità, con Putin che ha il controllo totale dello stato e dei media del Paese e ha criminalizzato il dissenso pubblico tradizionale. Il suo critico e avversario di più alto profilo, Alexei Navalny, è attualmente scomparso dopo un trasferimento in prigione e gli è stato vietato di partecipare ai sondaggi. Il quotidiano britannico “The Independent” racconta anche che Igor Girkin, un ultranazionalista che guidava le milizie separatiste russe nell'Ucraina orientale prima dell'invasione su vasta scala dello scorso anno e che aveva annunciato la sua intenzione di candidarsi alla presidenza prima del suo arresto quest'anno, «ha visto la sua detenzione prolungata di sei mesi poiché attende il processo con l'accusa di estremismo. È improbabile che il critico di Putin - evidenzia il giornale - venga inserito nella scheda elettorale». Putin è il leader russo più longevo dai tempi di Joseph Stalin. Divenne presidente ad interim per la prima volta alla vigilia di Capodanno del 1999, quando Boris Eltsin si dimise inaspettatamente. È stato eletto per il suo primo mandato nel marzo 2000 e, a parte il breve periodo nelle vesti di primo ministro - dal 2008 al 2012 - è riuscito a mantenere sempre il controllo sul Paese mentre il suo stretto collaboratore Dmitry Medvedev era alla presidenza.

La guerra in Ucraina

Nel frattempo i bombardamenti russi proseguono senza sosta, con Kiev che afferma in continuazione di abbattere missili e droni di attacco. Nei giorni scorsi il ministero della Difesa di Mosca ha riferito che in un attacco delle forze russe è stato distrutto il comando della 47/a Brigata meccanizzata ucraina nell'area di Avdiivka, nella regione orientale di Donetsk. Fonti dei servizi di sicurezza di Kiev hanno dichiarato invece che gli ucraini hanno compiuto un attacco con droni a un aeroporto nella regione russa di Rostov sul Don infliggendo «danni significativi alle attrezzature del nemico».