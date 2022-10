Putin prepara l'attacco nucleare, bombardieri con armi atomiche vicino ai confini Nato

Pronti a colpire. Sono 11 i bombardieri nucleari che Putin ha schierato in una base aerea vicino ai confini finlandese e norvegese. A mostrarlo nuove immagini satellitari dell'operatore satellitare americano Planet. Aumentano, dunque, i velivoli capaci di un attacco atomico vicino ai confini Nato. Gli aerei sono nella base aerea di Olenya.

Ci sono sette bombardieri strategici Tu-160 e quattro aerei Tu-95 presso la struttura sulla penisola di Kola. Da nessuno, il 12 agost,o a quattro Tu-160 dal 21 all'11 agosto di oggi. La rivelazione proviene da Faktisk.no - un sito web norvegese indipendente per il fact checking - che ha ottenuto i dati dall'operatore satellitare americano Planet.

Il precedente

L'accumulo sopra il Circolo Polare Artico segue la preoccupazione internazionale quando due settimane fa il Jerusalem Post aveva riferito di un "dispiegamento insolito" di sette bombardieri nucleari presso la base aerea. Ciò è stato evidenziato dalla società di intelligence israeliana ImageSat International che ha rilevato la "presenza irregolare" di TU-160 e TU-95. Aerei che di solito di stanza alla base aerea di Engels, a 450 miglia a sud-est di Mosca.

Le caratteristiche dei bombardieri

I bombardieri sono vicini al confine della Norvegia, membro della NATO, e della Finlandia, che presto diventerà membro dell'Alleanza. Possono essere utilizzati anche con armi convenzionali. Ci sono prove che il dispiegamento a Olanya ha missili da crociera Kh-101 per un possibile utilizzo contro obiettivi in ​​Ucraina. Il Kh-101 può trasportare testate convenzionali o nucleari. La pista della base aerea di Olenya era vuota il 12 agosto.

Le capacità nucleari

Il Tu-160, alias White Swan, ma conosciuto in Occidente come Blackjack, è stato il cavallo di battaglia delle forze missilistiche strategiche russe sin dall'epoca sovietica. Il potentissimo Tu-95, noto come Bear, è l'unico bombardiere strategico a elica ancora in uso operativo oggi. L'aereo ha volato per la prima volta 70 anni fa. Putin ha schierato i Tu-95 per ronzare la Gran Bretagna nei momenti di alta tensione, ad esempio nel febbraio di quest'anno, quando la Royal Air Force ha fatto decollare i caccia Typhoon per scortare due Bears al largo della Scozia settentrionale.