Martedì 28 Marzo 2023, 09:41 - Ultimo aggiornamento: 09:57

Quando è in difficoltà torna ad agitare le armi nucleari. Il Presidente russo Vladimir Putin sta nuovamente ricorrendo alla sua carta più efficace, proprio quando non ci sono progressi significativi sul fronte della guerra in Ucraina.

Armi nucleari in Bielorussia, trasferimento entro luglio

Putin ha annunciato che Mosca costruirà in Bielorussia strutture di stoccaggio per le armi nucleari tattiche e addestrerà i piloti bielorussi a lanciare le testate dai loro aerei Su-24.

Putin non ha fornito tempi, numeri o altri dettagli; ha detto di aspettarsi che la struttura di stoccaggio necessaria sia completata entro il 1° luglio.

Il ministero degli Esteri della Bielorussia ha dichiarato di essere costretto a ospitare armi nucleari tattiche russe sul suo territorio in risposta alla crescente aggressività dei paesi Nato che minacciano la sicurezza della stessa Bielorussia. «Le misure coercitive unilaterali in ambito politico ed economico si sommano al crescente potenziale militare dei Paesi vicini alla Nato proprio ai nostri confini. La Bielorussia adotta misure di ritorsione forzate per rafforzare la propria sicurezza e la propria difesa», ha dichiarato il ministero della Difesa, secondo quanto riporta la Tass.

«Non abbiamo visto alcuna indicazione che abbia mantenuto l'impegno o spostato armi nucleari», ha dichiarato alla CBS il portavoce della sicurezza nazionale John Kirby. «Non abbiamo visto alcuna indicazione che abbia intenzione di usare armi nucleari - punto e basta - all'interno dell'Ucraina», ha detto Kirby. «Ovviamente, siamo d'accordo sul fatto che nessuna guerra nucleare dovrebbe essere combattuta, nessuna guerra nucleare potrebbe essere vinta e chiaramente questo supererebbe una soglia importante».

Putin, armi nucleari

«Questo è un dominio dell'escalation, in stile Putin», ha dichiarato a Newsweek Mark Voyger, ex consigliere speciale per gli affari russi ed eurasiatici dell'allora comandante dell'esercito americano in Europa, generale Ben Hodges. «Sta cercando di ottenere una sorta di vittoria strategica».

Oleg Ignatov, analista senior del Crisis Group per la Russia, ha dichiarato a Newsweek che l'ultima minaccia nucleare di Putin è in linea con il suo approccio consolidato.

«La politica di Putin è un'escalation gestibile», ha detto Ignatov. «Vuole fare un'escalation; vuole dimostrare che è pronto a fare un'escalation maggiore rispetto all'Occidente e che è in grado di destabilizzare la situazione. Non significa che attaccherà».

Alex Kokcharov, un analista di rischio specializzato in Russia e Ucraina, ha dichiarato sempre a Newsweek che l'annuncio «non significa che le armi nucleari saranno necessariamente dispiegate», ma solo che si sta predisponendo l'infrastruttura per installarle e lanciarle dalla Bielorussia.

«Penso che questo sia per lo più motivato politicamente, e indica che la Russia non se la sta cavando particolarmente bene sul campo di battaglia», ha detto Kokcharov. «Stanno tornando a lanciare sciabolate nucleari per scoraggiare i Paesi europei dal sostenere l'Ucraina. Non credo che funzionerà».