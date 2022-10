Putin, parenti preoccupati per la sua salute? «Attacchi di tosse e nausea: ha già perso 8 chili»

«I parenti di Vladimir Putin sono preoccupati per attacchi di tosse, la nausea costante e la mancanza di appetito». L'indiscrezione arriva, come spesso accaduto negli ultimi mesi, dal canale telegram General SVR, che da tempo per le informazioni condivise cita fonti interne al Cremlino. Putin avrebbe subito una visita medica nel fine settimana e la sua cerchia di persone più vicina sarebbe preoccupata per una magrezza e una tosse persistente. «Sta diventando evidente che le sue condizioni saranno viste dalle élite in Russia come un segno del rapido deterioramento della salute del leader». Negli ultimi mesi Putin avrebbe perso 8 chili e anche in occasione dell'ultimo incontro in video-conferenza con il vice primo ministro Dmitry Chernyshenko, si è fermato per diversi colpi di tosse.

Il canale Telegram - che non ha citato prove per le sue affermazioni sulla cattiva salute di Putin - ha spiegato: «Sia Putin stesso che i suoi parenti, così come i medici, sono preoccupati per gli attacchi di tosse del presidente, nonché per la costante nausea e mancanza di appetito a causa di farmaci e una dieta specifica».

Putin, la visita e l'irritazione per la guerra

Putin è stato visto solo una volta tra venerdì e domenica - periodo durante il quale si dice che abbia subito una visita medica - in un insignificante incontro online con il governatore dell'ex regione del Gulag Magadan, Sergey Nosov. Tuttavia, secondo diverse fonti, spesso questi incontri vengono registrate in giorni precedenti e poi vengono trasmessi come se fossero in diretta.

Bambini ucraini «vanno bruciati e annegati»: tv russa rimuove anchorman dopo frasi choc (poi le scuse)

Il canale Telegram General SVR ha inoltre spiegato che Putin è particolarmente irritato per come stanno andando le cose in guerra, rimproverando e poi interrompendo il ministro della Difesa Sergei Shoigu durante un recente incontro online. «Putin avrebbe fatto ricorso a urla e parolacce».