Putin, quali sono i timori di Lituania, Lettonia e Estonia? Berlino: «La Nato difenderà i Paesi baltici dalla Russia»

La Nato si schiera risolutamente in difesa dei suoi alleati nell'Europa nord-orientale, che sono minacciati dalla Russia. Il presidente federale della Germania Frank-Walter Steinmeier ha rilasciato questa dichiarazione durante una visita alla base aerea della Nato nella Repubblica di Estonia: «Il messaggio che stiamo inviando da lì è assolutamente chiaro: la Nato è pronta a difendere ogni centimetro del territorio dell'Alleanza», ha detto il presidente.

Steinmeier ha anche esortato a non saltare alle conclusioni sull'incidente sul Mar Nero: «Per quanto riguarda l'incidente del drone (americano, ndr), bisognerà attendere gli esiti delle indagini. Non sappiamo al momento se si tratti di una collisione accidentale o di un atto intenzionale», ha detto il capo dello Stato, sottolineando la necessità di monitorare da vicino lo sviluppo degli eventi.



Il presidente federale della Germania ha, dunque, assicurato che l'intero blocco del Nord Atlantico difenderà gli Stati baltici. Ma quali sono i reali timori di tali Repubbliche?



La paura che non se n'è mai andata

Nei Paesi baltici ex-sovietici dell'Europa sta crescendo la tensione per il fatto che il Presidente Vladimir Putin potrebbe non fermarsi all'invasione dell'Ucraina e potrebbe avere gli occhi puntati su di loro.

Lituania, Lettonia ed Estonia - i Paesi baltici situati nell'Europa nord-orientale - sono oggi membri dell'UE e della Nato. Tuttavia, nel giugno 1940 furono invasi e occupati dall'Unione Sovietica e dopo la Seconda Guerra Mondiale fecero parte dell'Urss fino al suo crollo nel 1991, quando riconquistarono l'indipendenza.

Oggi si stima che un milione di persone di etnia russa viva ancora nei Paesi Baltici. Questa è una preoccupazione per la regione, dato che il pretesto di Putin per l'invasione dell'Ucraina era la «protezione» dell'etnia russa nell'est del Paese - una giustificazione ampiamente messa in discussione e respinta da molti esperti della regione.

I fantasmi del passato

Nel cuore storico di Riga, la vivace capitale della Lettonia, c'è un edificio che rivela perché gli Stati baltici rimangono così diffidenti nei confronti della Russia. Fuori c'è un cartello che rivela: «Durante l'occupazione sovietica il KGB ha imprigionato, torturato, ucciso e umiliato moralmente le sue vittime in questo edificio». La maggior parte dei passanti gli dà appena una seconda occhiata. Conoscono questa storia fin troppo bene.

Il KGB ha sgomberato il condominio nel 1991 quando la Lettonia ha riconquistato la sua indipendenza, ma oltre 30 anni dopo i ricordi rimangono vivi e crudi. Durante la prima occupazione sovietica, dal 1940 al 1941, in questo edificio furono giustiziati quasi 200 dissidenti. Nella seconda occupazione sovietica, dal 1944 al 1991, qui furono indagati 48.000 lettoni per tutti i tipi di «reati antisovietici». Alcuni sono stati rilasciati, alla fine. Molti furono inviati in Siberia. Alcuni sono semplicemente scomparsi.

L'invasione della Crimea da parte della Russia ha riacceso le paure in generale. Poi, per gli occidentali, l'invasione russa dell'Ucraina è stato il grande campanello d'allarme, ma per gli abitanti degli Stati baltici è stato semplicemente più o meno lo stesso. L'appartenenza alla Nato offre a questi tre paesi il tipo di protezione che gli ucraini possono solo sognare, eppure per queste ex repubbliche sovietiche la guerra in Ucraina è ancora particolarmente vicina a casa.





Il patrimonio militare estone-lettone è un'enorme rete di 173 siti sparsi in entrambi i paesi - caserme, bunker, fortificazioni - risalenti agli ultimi giorni dellafino agli ultimi giorni dell'Urss. Ci vorrebbero diversi mesi per vederli tutti, ma anche visitarne una piccola selezione ti dà una visione intima della storia travagliata di questa regione, in un momento in cui quei conflitti storici non sembrano più confinati nel lontano passato.

Lettonia e l'Estonia sebbene siano abbastanza distinti, le loro storie recenti corrono in tandem. Colonizzate dalla Russia zarista, divennero indipendenti dopo la Rivoluzione Russa, per poi essere nuovamente inghiottite dalla Russia all'inizio della seconda guerra mondiale. Nel 1941 i nazisti cacciarono i russi e instaurarono una propria tirannia; nel 1944 l'Armata Rossa cacciò i nazisti e inglobò entrambi i paesi (insieme alla Lituania) nell'Urss. Per mezzo secolo la Lettonia e l'Estonia sono scomparse dalla carta geografica dell'Europa, riemergendo finalmente come stati indipendenti (insieme alla Lituania) dopo il crollo dell'Urss. Eppure l'occupazione sovietica sembra ancora una notizia recente. Chiunque abbia più di 40 anni ha chiari ricordi dell'occupazione. Hanno tutti storie da raccontare.

Con 200.000 truppe sovietiche in un Paese con una popolazione di appena due milioni, la Lettonia era una delle repubbliche più pesantemente militarizzate dell'Urss e l'Estonia non era molto indietro. Quando quelle truppe sovietiche si ritirarono, lasciarono dietro di sé una vasta gamma di installazioni militari. Queste reliquie spettrali della Guerra Fredda costituiscono un monito della storia, un tempestivo promemoria del coinvolgimento di lunga data della Russia in questa regione.

Questa storia controversa è esemplificata dalla recente disputa sul cosiddetto Monumento alla Vittoria di Riga. Eretto dall'Urss, questo «Monumento ai liberatori della Lettonia sovietica e di Riga dagli invasori fascisti tedeschi» (per dargli il titolo completo) è stato al centro di feroci controversie da quando la Lettonia ha riconquistato la sua indipendenza. Per i comunisti che l'hanno costruito, questo è stato un omaggio ai soldati che hanno sconfitto Hitler. Tuttavia, per molti lettoni, questo non è solo un monumento ai caduti, ma un monumento alla conquista e alla colonizzazione della Lettonia da parte di Stalin.

Federal President #Steinmeier is visiting #Bundeswehr soldiers at the Air Base in Ämari 🇪🇪 today. Since 6 March, 🇩🇪 is undertaking joint air policing with the @RoyalAirForce as part of the @NATO mission. @Team_Luftwaffe @BPrSprecherin👇

⁰https://t.co/2G973F1YUi — Germany at NATO (@GermanyNATO) March 15, 2023

La Lettonia ha una grande minoranza di lingua russa, circa un quarto della popolazione. Portati qui dai sovietici, in un momento in cui molti lettoni furono deportati in altre parti dell'Unione Sovietica, molti di questi russofoni mantengono stretti legami culturali con la Russia. Tra alcuni membri di questa comunità, i piani per smantellare il Monumento alla Vittoria hanno provocato una forte opposizione. Tuttavia, l'invasione russa dell'Ucraina ha fatto pendere la bilancia, apparentemente irrevocabilmente. A maggio, il parlamento lettone ha deciso di rimuovere questo monumento. Oggi è recintato, in attesa di demolizione.