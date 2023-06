Sabato 24 Giugno 2023, 17:42 - Ultimo aggiornamento: 18:44

L'avanzata sembra molto più rapida del previsto (nei primi momenti si parlava di 20-24 ore necessarie per arrivare a Mosca), perché le truppe del gruppo Wagner e il leader Prigozhin sembrano fare sul serio. Dopo essere entrati a Rostov, i mercenari che per più di un anno hanno affiancato la Russia nella guerra in Ucraina - non senza polemiche e critiche sulla gestione dell'invasione - il gruppo Wagner ha preso il controllo delle strutture militari più importanti della città sul Don, che è una importante base operativa per la guerra contro Kiev. Quelle che sembravano solo minacce (la famosa marcia su Mosca) sono diventate rapidamente più preoccupanti. Così le milizie Wagner hanno preso le strutture anche in una seconda città, Voronezh, a circa 600 chilometri a nord di Rostov-sul-Don. Ma l'obiettivo è Mosca, e lo dimostra il fatto che nel primo pomeriggio sia stato segnalato un convoglio della Wagner nella regione di Lipetsk, a 400 chilometri dalla capitale.

Mosca si prepara: checkpoint a sud ed edifici pubblici evacuati

A sud sono stati già improvvisati dei checkpoint con camion della spazzatura di traverso che impediscono il passaggio, bloccando le grandi arterie che da fuori Mosca portano alla capitale. Ma le misure sono poi state rinforzate con posti di blocco con lanciagranate e veicoli corazzati. Sospeso il traffico sul fiume Moscova mentre sono stati visti agenti di polizia con giubbotti antiproiettile e armi automatiche all'ingresso dell'autostrada che collega Mosca a Voronezh e Rostov sul Don, le due città controllate dalla Wagner. Dalle immagini pubblicate dal quotidiano economico russo Vedomosti, si vedono i militari armati e dispiegati lungo l'autostrada M4, che collega la capitale alle città di Voronezh e Rostov, nella Russia meridionale. Le fotografie mostrano anche un elicottero e un camion della polizia in azione, pronti a intervenire. In più lunedì a Mosca sarà una giornata non lavorativa su decisione del sindaco, Serghei Sobyanin.

Secondo il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry Medvedev, potrebbero esserci stranieri e unità di élite delle forze armate russe nella pianificazione dell'ammutinamento delle milizie Wagner di Prigozhin. «Dato l'alto livello dei preparativi, il coordinamento professionale delle azioni e la qualità del controllo dei movimenti delle truppe, si può sospettare la presenza di un piano militare ben ponderato e la partecipazione di persone che in precedenza avevano prestato servizio in unità d'élite delle Forze armate russe, molto probabilmente specialisti stranieri», ha detto citato dalla Tass.

Security measures are being strengthened at a number of entrances to Moscow. A checkpoint with a grenade launcher and an armored personnel carrier has been set up - RIA



pic.twitter.com/MoxswvXKo2 — Faytuks News Δ (@Faytuks) June 24, 2023

L'allerta in Russia

Sabato le forze di sicurezza russe hanno isolato il quartier generale della Wagner a San Pietroburgo, mentre cominciava la mobilitazione in risposta a Prigozhin. Misure anti-terrorismo a Mosca, che includono il rafforzamento della protezione dell'ordine pubblico, il monitoraggio delle conversazioni telefoniche e la limitazione delle comunicazioni, limitazione degli spostamenti dei veicoli e dei pedoni per le strade. Funzionari di Mosca hanno annunciato che l'ingresso e l'uscita dalla città non sono limitati, ma hanno affermato che «potrebbero esserci difficoltà con il movimento del traffico». Sui social media sono circolate immagini che mostrano veicoli militari per le strade principali della capitale russa nelle prime ore di sabato.