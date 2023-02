Putin, l'ex moglie Lyudmila vuole vendere due ville di lusso in Spagna: «Ha paura delle sanzioni Ue»

Lyudmila Ocheretna, l'ex moglie del presidente russo Vladimir Putin, ora sposata con l'uomo d'affari Artur Ocheretny, ha intenzione di vendere due appartamenti di lusso situati nel complesso residenziale di Lomas del Rey, nella località di Marbella in Spagna.

Lo ha riferito il quotidiano spagnolo El Mundo, secondo cui la donna starebbe cercando di sbarazzarsi in fretta dei due immobili, dal valore complessivo di circa 2,2 milioni di euro, per paura di eventuali sanzioni di confisca da parte delle autorità iberiche. I due appartamenti erano stati acquistati da Artur Ocheretnty nel 2011 e nel 2014.

La stessa sorte che - dall'inizio della guerra in Ucraina ad oggi - si è già abbattuta su molti oligarchi russi, i quali hanno visto molti dei loro beni di lusso sparsi nel Vecchio Continente (case, yatch, jet privati, auto ecc...) passare di punto in bianco nelle mani delle autorità dei vari paesi Ue.

Dopo essere già iscritta nella "blacklist" del Regno Unito, Ocheretna ora vorrebbe cedere a qualche altro acquirente le due "patate bollenti" nel sud della Spagna, per non rischiare di perdere le due proprietà senza ricavarci un euro.

Un patrimonio immobiliare sconfinato

Una recente inchiesta di Politico ha fatto luce sullo sconfinato patrimonio immobiliare che l'ex first lady di Russia possiede con il suo compagno.

Lyudmila Ocheretna aveva in passato acquistato un edificio governativo nel centro di Mosca - la "Casa dei Volkonski", un tempo appartenuta al nonno dello scrittore russo Lev Tolstoj - per poi trasformarlo in una vera e propria miniera d'oro a due passi dal Cremlino.

Secondo la fondazione anti-corruzione russa FBK - creata da Aleksej Navalnyj, principale oppositore politico di Vladimir Puin - la coppia Oczertny ha realizzato enormi profitti dalla proprietà, principalmente concedendola in affitto per milioni e milioni di rubli a entità associate alle autorità di Mosca, banche, oligarchi russi.

«Gli Ocheretni hanno ricevuto i soldi per acquistare queste proprietà da Putin e dal suo entourage, cioè dalla tasca dei contribuenti russi a cui questi i soldi sono stati rubati», ha riferito sul proprio sito la FBK.

I profitti derivanti dalla Casa dei Volkoski avrebbero permesso ai due di acquistare - oltre ai due noti appartamenti di Marbella - altre proprietà di lusso in giro per il mondo: una a Davos, in Svizzera, collegata tramite tunnel sotterranei all'Alpen Gold Hotel che ospita ogni anno il World Economic Forum. Un'altra si trova invece nella località turistica francese di Biarritz, i cui cancelli sono stati imbrattati con scritte gialle e blu dagli attivisti pro-Ucraina.