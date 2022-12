Putin, il nuovo piano: in arrivo missili Zircon e Sarmat. «Nessun limite al finanziamento dell'esercito»

Ha ammesso alcuni problemi alla mobilitazione parziale ma ha anche di fatto annunciato il nuovo piano strategico di potenziamento militare, che include nuovi missili ipersonici di tipo Zircon e quelli balistici Sarmat. Dopo giorni di silenzio il presidente russo Vladimir Putin torna a parlare apertamente della guerra in Ucraina e lancia nuove accuse alla Nato.

Probelmi con la mobilitazione parziale

Secondo le dichiarazioni riportate dai media russi, il presidente avrebbe parlato di problemi all'equipaggiamento militare dei suoi soldati. «Questi ultimi - ha detto il presidente - devono essere testate in condizioni di combattimento reali. Qualcosa funziona perfettamente bene, qualcosa necessita di miglioramenti».

Potenziamento militare con i missili Zircon

Putin ha sottolineato che continuerà a sviluppare il potenziale militare russo, compresa la «preparazione e capacità al combattimento» delle sue forze nucleari. «Le capacità di combattimento delle nostre forze armate sono in costante aumento ogni giorno. E questo processo, ovviamente, lo svilupperemo» ha detto Putin durante un incontro con alti ufficiali dell'esercito. «Continueremo a mantenere e migliorare la prontezza al combattimento della nostra triade nucleare». Il presidente russo ha anche annunciato che «all'inizio di gennaio» la flotta russa disporrà anche di un nuovo missile ipersonico: il nuovo missile da crociera ipersonico Zircon sarà incluso nella flotta russa all'inizio di gennaio.

I missili Sarmat

La Russia, ha spiegato Putin, dispiegherà presto i missili balistici intercontinentali Sarmat. Il Sarmat è considerato il fiore all'occhiello dei nuovi programmi militari russi. La dichiarazione giunge a poche ore dal previsto annuncio del presidente americano Joe Biden sul via libera di Washington all'invio dei missili Patriot a Kiev.

«I missili balistici intercontinentali Sarmat assumeranno per la prima volta l'allerta di combattimento a breve», ha dichiarato Putin, assicurando che questi piani saranno portati a termine. «Sappiamo che c'è qualche aggiustamento di programma, ma questo non altera i nostri piani e tutto sarà attuato», ha sottolineato, come riporta la Tass

Le accuse alla Nato

Secondo il presidente russo, Vladimir Putin, il potenziale militare di quasi tutti i Paesi membri della Nato viene usato attivamente contro la Russia. «È risaputo oggi che il potenziale e la capacità militari di quasi tutti i principali Paesi della Nato siano impiegati attivamente contro la Russia», ha dichiarato il capo del Cremlino.